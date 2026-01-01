SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bombazo en la Premier League: Chelsea despide a discípulo de Manuel Pellegrini que le dio el Mundial de Clubes

    El italiano Enzo Maresca fue cesado de sus funciones tras profundas diferencias con la dirigencia en medios de rumores que lo vinculan como sucesor de Pep Guardiola en caso de que este no decida continuar en el Manchester City.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Enzo Maresca ganó la Conference League y el Mundial de Clubes.

    Un verdadero terremoto sacude al Chelsea y a la Premier League en el primer día de 2026. Poco después de los abrazos y parabienes del año entrante, los Blues remecieron con una noticia impactante: el despido de Enzo Maresca.

    De acuerdo a la prensa británica, el detonante fue la mala relación entre el DT italiano y la dirigencia del conjunto británico, lo que en los días previos se había convertido en un secreto a voces.

    “El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”, anunció el elenco londinense.

    “Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”, agregaron.

    El exayudante de Manuel Pellegrini había llegado en junio de 2024 en reemplazo de Mauricio Pochettino, firmando un vínculo por cinco temporadas. Y, según The Sun, la relación con el copropietario Behdad Eghbali y los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley estaba totalmente quebrada.

    Algo de esto comenzó a notarse a mediados de diciembre, cuando el entrenador había confesado que “las últimas 48 horas habían sido las más difíciles” desde su llegada al Chelsea, porque sentía que mucha gente no lo apoyaba.

    En ese sentido, la prensa británica profundizó en que la directiva tenía “un profundo descontento” con la decisiones del estratega, pero que el mayor problema era “su conducta fuera de la cancha”.

    Enzo Maresca, posando con el título del Mundial de Clubes.

    De acuerdo al New York Times, las tensiones aumentaron de que el DT comenzara a sonar como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, en caso de que este no decida seguir al término de la temporada. “Maresca informó al Chelsea —dos veces a finales de octubre y otra a mediados de diciembre— que estaba hablando con personas relacionadas con el City sobre su candidatura al puesto de entrenador en caso de que se produjera una futura vacante", afirmaron. Esto, porque su contrato lo obligaba a informar cualquier negociación que llevara a cabo.

    El principal candidato

    Chelsea actualmente marcha en el quinto lugar de la Premier League, con 30 puntos, a 15 del puntero Arsenal. Su último partido fue el martes 30, cuando empató 2-2 ante el Bournemouth. Mientras que, este domingo, tiene que visitar al Manchester City, justamente el club donde Maresca trabajó como ayudante de Pep Guardiola.

    Por ahora, no está claro si los Blues continuarán con un interino o sumarán de inmediato a un nuevo DT. Si ocurre esto último, uno de los favoritos es Liam Rosenior, DT del Racing Estrasburgo de Francia.

    El nuevo técnico deberá intentar meterse en la zona de Champions League en el torneo local y avanzar a la siguiente ronda en el máximo certamen europeo, donde actualmente se ubica 13° con 10 unidades gracias a sus triufos ante Benfica, Ajax y Barcelona y el empate ante el Qarabag.

    Su próximo desafío será ante el Pafos chipriota y luego se medirá ante el Napoli. Además, durante enero debutarán en la FA Cup ante Charlton y tienen que disputar las semifinales de la Copa de la Liga ante Arsenal.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueEnzo MarescaChelseaManuel Pellegrini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción

    UDI solicita a la CIDH pronunciarse por llamados a movilización del Partido Comunista ante gobierno de Kast

    Chile envía sus condolencias tras incendio que afectó a bar en Suiza durante año nuevo y que dejó al menos 40 muertos

    Caso Bruma: ratifican sanciones gravísimas y cancelan licencia del capitán de “El Cobra”

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Lo más leído

    1.
    “Estaba planificada para 40 minutos, pero duró tres horas”: los detalles de la intervención al corazón de Roberto Carlos

    “Estaba planificada para 40 minutos, pero duró tres horas”: los detalles de la intervención al corazón de Roberto Carlos

    2.
    El regreso de otro exazul que marca la llegada de Paqui Meneghini como técnico en la U

    El regreso de otro exazul que marca la llegada de Paqui Meneghini como técnico en la U

    3.
    La UC se frota las manos: el millonario ingreso que recibirán los cruzados por la venta de Gonzalo Tapia

    La UC se frota las manos: el millonario ingreso que recibirán los cruzados por la venta de Gonzalo Tapia

    4.
    El rol que tuvo Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

    El rol que tuvo Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sunderland vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sunderland vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción
    Chile

    Hombre de 40 años está grave tras ser baleado por un desconocido en Concepción

    UDI solicita a la CIDH pronunciarse por llamados a movilización del Partido Comunista ante gobierno de Kast

    Chile envía sus condolencias tras incendio que afectó a bar en Suiza durante año nuevo y que dejó al menos 40 muertos

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF
    Negocios

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”
    El Deportivo

    La emotiva despedida de Tomás Asta-buruaga de la UC: “Cierro una etapa importante de mi carrera”

    “No todo resultó como soñábamos”: la sentida carta en año nuevo de Aníbal Mosa por el complejo centenario de Colo Colo

    Anthony Joshua es dado de alta tras el accidente de tránsito que dejó dos muertos en Nigeria

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”
    Cultura y entretención

    Maya Rudolph: “Como esta serie trata sobre el mundo de los multimillonarios, las posibilidades son infinitas”

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX
    Mundo

    Incendio destruye torre de histórica iglesia en Ámsterdam, construida en el siglo XIX

    “Ni con armas ni oprimiendo”: Papa León XIV llama a la paz mundial en el inicio de 2026

    Mamdani jura como alcalde de Nueva York utilizando ejemplares del Corán y dando énfasis al transporte público

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar