Bombazo en la Premier League: Chelsea despide a discípulo de Manuel Pellegrini que le dio el Mundial de Clubes

Un verdadero terremoto sacude al Chelsea y a la Premier League en el primer día de 2026. Poco después de los abrazos y parabienes del año entrante, los Blues remecieron con una noticia impactante: el despido de Enzo Maresca.

De acuerdo a la prensa británica, el detonante fue la mala relación entre el DT italiano y la dirigencia del conjunto británico, lo que en los días previos se había convertido en un secreto a voces.

“El Chelsea Football Club y el entrenador Enzo Maresca han decidido separarse. Durante su etapa en el club, Enzo llevó al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del club, y le agradecemos sus contribuciones al mismo”, anunció el elenco londinense.

“Con objetivos clave aún por alcanzar en cuatro competiciones, incluida la clasificación para la Champions League, Enzo y el club creen que un cambio ofrece al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada. Le deseamos lo mejor a Enzo en el futuro”, agregaron.

El exayudante de Manuel Pellegrini había llegado en junio de 2024 en reemplazo de Mauricio Pochettino, firmando un vínculo por cinco temporadas. Y, según The Sun, la relación con el copropietario Behdad Eghbali y los codirectores deportivos Laurence Stewart y Paul Winstanley estaba totalmente quebrada.

Algo de esto comenzó a notarse a mediados de diciembre, cuando el entrenador había confesado que “las últimas 48 horas habían sido las más difíciles” desde su llegada al Chelsea, porque sentía que mucha gente no lo apoyaba.

En ese sentido, la prensa británica profundizó en que la directiva tenía “un profundo descontento” con la decisiones del estratega, pero que el mayor problema era “su conducta fuera de la cancha”.

Enzo Maresca, posando con el título del Mundial de Clubes.

De acuerdo al New York Times, las tensiones aumentaron de que el DT comenzara a sonar como sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City, en caso de que este no decida seguir al término de la temporada. “Maresca informó al Chelsea —dos veces a finales de octubre y otra a mediados de diciembre— que estaba hablando con personas relacionadas con el City sobre su candidatura al puesto de entrenador en caso de que se produjera una futura vacante", afirmaron. Esto, porque su contrato lo obligaba a informar cualquier negociación que llevara a cabo.

El principal candidato

Chelsea actualmente marcha en el quinto lugar de la Premier League, con 30 puntos, a 15 del puntero Arsenal. Su último partido fue el martes 30, cuando empató 2-2 ante el Bournemouth. Mientras que, este domingo, tiene que visitar al Manchester City, justamente el club donde Maresca trabajó como ayudante de Pep Guardiola.

Por ahora, no está claro si los Blues continuarán con un interino o sumarán de inmediato a un nuevo DT. Si ocurre esto último, uno de los favoritos es Liam Rosenior, DT del Racing Estrasburgo de Francia.

El nuevo técnico deberá intentar meterse en la zona de Champions League en el torneo local y avanzar a la siguiente ronda en el máximo certamen europeo, donde actualmente se ubica 13° con 10 unidades gracias a sus triufos ante Benfica, Ajax y Barcelona y el empate ante el Qarabag.

Su próximo desafío será ante el Pafos chipriota y luego se medirá ante el Napoli. Además, durante enero debutarán en la FA Cup ante Charlton y tienen que disputar las semifinales de la Copa de la Liga ante Arsenal.