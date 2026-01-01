Roberto Carlos mantuvo al mundo preocupado. El exlateral del Real Madrid y la selección brasileña tuvo que pasar por un procedimiento médico que mantuvo en vilo a sus miles de seguidores en todo el mundo.

Según reportes médicos, en el marco de una resonancia nuclear magnética a propósito de una trombosis en una de sus piernas, el equipo médico que le atendía detectó que un porcentaje importante de su corazón no funcionaba. Ante esa situación, se habría determinado intervenirlo.

Roberto Carlos llama a la calma y aclara su condición médica: “No tuve un ataque cardíaco”

El exfutbolista, de 52 años, salió a aclarar las informaciones que circularon respecto de su estado. Principalmente, para llevarles tranquilidad a quienes se preocupación profundamente por su condición de salud.

"Me gustaría aclarar información reciente. Me sometí a un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y estoy bien“, estableció en un posteo en su cuenta en Instagram.

“No tuve un ataque al corazón. Estoy confiado, recuperándome bien, y deseando volver a estar en pleno estado físico y reanudar mis compromisos profesionales y personales pronto”, insistió, en la idea de transmitir calma a quienes han manifestado preocupación por su condición de salud.

Finalmente, agradeció las muestras de apoyo que han surgio en todo el mundo desde que se conoció el procedimiento. “Gracias de corazón por todos los mensajes de apoyo, cuidado y preocupación. Quiero asegurarles a todos que no hay razón para temer. Muchas gracias a todo el personal médico que me atendió”, concluyó.