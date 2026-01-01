“Estaba planificada para 40 minutos, pero duró tres horas”: los detalles de la intervención al corazón de Roberto Carlos

Un verdadero susto vivió este miércoles Roberto Carlos. El futbolista brasileño de 52 años debió someterse a una operación de urgencia después de que se le detectaran problemas en el corazón.

Según indicaron los reportes, el exseleccionado acudió a un centro hospitalario con el fin de realizarse una resonancia en la pierna por una trombosis. En medio de esto, los doctores notaron que un porcentaje alto de su corazón no funcionaba, por lo que debieron intervenirlo quirúrgicamente.

La solución encontrada para contrarrestar esta situación fue implantar un catéter. Si bien se consideraba un tiempo de intervención de cerca de 40 minutos, esta terminó demorando tres horas debido a las complicaciones que se produjeron en el momento, aunque estas no impidieron obtener el resultado esperado.

Así, desde el entorno del jugador entregaron señales de tranquilidad, pues Roberto Carlos evolucionó favorablemente tras la operación. Así mismo, dieron a conocer que el exjugador del Real Madrid tendrá que quedarse bajo observación médica por al menos 48 horas, cumpliendo así los protocolos y evitar que se produzca una recaída.

Con el paso de las horas, fue el propio Roberto Carlos quien comentó su situación médica, descartando informaciones que hablaban de in ataque al corazón.

“Recientemente me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y me encuentro bien. No sufrí un infarto. Me estoy recuperando bien y espero volver a estar en plena forma y retomar pronto mis compromisos profesionales y personales", señaló de entrada.

“Agradezco sinceramente a todos los mensajes de apoyo, cariño y preocupación. Quiero asegurarles que no hay motivo de preocupación”, continuó.

“Mi más sincero agradecimiento a todo el equipo médico que me atendió”, cerró Roberto Carlos.

La repercusión en España

La noticia de la intervención de Roberto Carlos llamó rápidamente la atención en el mundo y especialmente en España, debido al impacto que tuvo el jugador en su paso por el Real Madrid.

El brasileño es considerado una de las grandes leyendas que han vestido la camiseta merengue en la historia del club de la capital española tras estar presente en el equipo entre 1996 y 2007 tras arribar desde el Inter de Milán.

En esos 11 años acumuló más de 500 partidos oficiales, consolidándose como una figura clave en el plantel conocido como los galácticos.

Junto al Madrid sumó tres Copas de Europa (1998, 2000 y 2002), cuatro Ligas, dos Copas Intercontinentales, entre otros títulos. También fue incluido en el once ideal de la FIFA, lo que lo posicionó como uno de los laterales izquierdos más premiados.

Además, junto a su selección estuvo presente en más de 120 partidos, destacando la Copa del Mundo conseguida en el Mundial de Corea y Japón 2002. Junto al Scratch también quedó marcado el golazo de tiro libre que le marcó a Francia en 1997.