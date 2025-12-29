Anthony Joshua vivió el susto de su vida. El británico, excampeón mundial de la categoría pesos pesados, protagonizó un fuerte choque en su paso por Nigeria, donde se encuentra de vacaciones junto a su familia.

El choque se produjo en Ogun-Lagos y derivó en la muerte de dos personas, según informa la prensa local. En las redes sociales circularon imágenes del deportista con el torso desnudo y evidentes gestos de dolor mientras era rescatado.

La milagrosa salvada de Anthony Joshua: excampeón mundial de boxeo sobrevive a choque que deja dos muertos

“Estamos intentando ponernos en contacto con Anthony y mientras tanto no queremos especular sobre cómo se encuentra, pero afortunadamente parece estar bien por lo que he visto en las imágenes”. declaró su agente, Eddie Hearn a Daily Mail Sport.

Las consecuencias pudieron ser mucho peores. Según las primeras versiones, el vehículo en el que se trasladaba el deportista, de origen nigeriano, chocó violentamente contra un camión. “El pasajero que iba junto al conductor y la persona que iba al lado de Joshua murieron en el acto“, describió Punch News.

Exceso de velocidad

Las versiones oficiales consigan como causa del accidente el exceso de felicidad. “Circulaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito”, declaró Olusegun Ogungbemide, vocero del Cuerpo Federal de Seguridad Vial del país africano. Según ese análisis, el móvil se descontroló en una maniobra de adelantamiento.

Las identidades de los fallecidos no han sido reveladas. Joshua fue visto evidentemente afectado.

El púgil viene de noquear en el sexto asalto a Jake Paul en un combate de exhibición en el que había puesto fin a una inactividad de 15 meses. El youtuber derivado en boxeador terminó con una doble fractura de mandíbula aunque se embolsó US$ 90 millones.