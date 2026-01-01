En un año, la vida puede cambiar drásticamente. Deportes Iquique puede dar cuenta de ello. La bienvenida a 2025 estuvo marcada por la ilusión. Los Dragones Celestes habían realizado una temporada 2024 brillante, en la que fueron los únicos que amagaron el protagonismo de Colo Colo y Universidad de Chile y obtuvieron un merecido premio: por primera vez en su historia, clasificaron a la Copa Libertadores de América.

De hecho, el trofeo más importante del continente a nivel de clubes fue protagonista en la bienvenida al calendario que acaba de terminar: fue recreado magistralmente en el show de drones con que la ciudad recibió el nuevo período. La imagen dio vueltas al mundo.

De la Copa Libertadores al ‘volveremos’: el drástico cambio en la presencia de Deportes Iquique en el show de drones

La bienvenida a 2026 fue radicalmente distinta. El año anterior estuvo, definitivamente, lejos de las expectativas. El traspié más doloroso es, también, el más reciente: el descenso a Primera B. El equipo nortino terminó en el penúltimo puesto de la tabla. Solo fue capaz de superar a Unión Española.

La Copa Libertadores con que Iquique recibió a 2025.

La caída estuvo marcada por las muestras de fervor y compromiso de los aficionados, en un ambiente marcado por la natural tristeza derivada del fracaso deportivo. Lo único que no estuvo en discusión fue el compromiso con la camiseta y los colores.

‘Volveremos’

De hecho, así se explica que otra imagen haya sido protagonista de la bienvenida al nuevo año: el escudo institucional, acompañado por un decidor mensaje: “Volveremos”.

La esperanza tendrá que centrarse en el desarrollo de una buena campaña deportiva. Esta semana, el directorio de la ANFP enterró la posibilidad de mantenerse en la categoría de honor a partir de una interpretación reglamentaria.

La única vía que les queda a ambos clubes es recurrir a los tribunales ordinarios de justicia, algo que los hispanos han admitido que analizarán. Sin embargo, una decisión de esa naturaleza abre la posibilidad de que la FIFA arremeta contra quienes soliciten la intervención.

“La decisión, tomada por unanimidad, ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, los cuales, en este caso, corresponden a Unión Española y Deportes Iquique”, sostuvo la ANFP, en el comunicado posterior a la reunión de la mesa que encabeza Pablo Milad.

“El Directorio de la ANFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el Artículo 88 de las Bases del Campeonato Nacional de Primera División 2025, el que fue aprobado por el Consejo de Presidentes, con el voto favorable de los clubes Unión Española y Deportes Iquique antes del inicio de la temporada”, consignó la entidad, para disipar, al menos desde su perspectiva, las interpretaciones que esgrimían hispanos y nortinos para aferrarse a la máxima categoría del balompié nacional.