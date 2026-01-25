Por un mal control de Javier Altamirano: revisa el gol con el que Universitario se adelanta a la U en la Noche Crema

Universidad de Chile vive su primer amistoso del 2026. Tras la suspensión del duelo frente a Racing de Avellaneda, a raíz del megaincendio de la Región del Biobío, los azules llegaron hasta la capital peruana para medirse a Universitario de Lima, en el marco de la celebración de la Noche Crema.

En el desarrollo del cotejo ante los limeños, los dirigidos por Francisco ‘Paqui’ Meneghini sufrieron con un gol tardío en el primer tiempo. Todo surgió por un error de Javier Altamirano al intentar control un balón dentro del área de los laicos.

Cuando el reloj indicaba los 45 minutos, el volante del Romántico Viajero quiso parar una pelota que venía por aire y se la dejó servida al argentino Martín Pérez Guedes, quien la ajustó contra un ángulo de la portería custodiada por Cristopher Toselli.