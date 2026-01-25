En vivo: la U de Paqui Meneghini debuta en el 2026 en la Noche Crema de Universitario de Lima
Tras la suspensión del duelo amistoso frente a Racing, el nuevo DT tendrá su estreno al mando de los azules en su visita a la capital peruana.
Minuto a minuto
Universitario 0-0 Universidad de Chile
Sigue el calentamiento
Si bien el inicio del partido estaba pactado para las 22:45 horas de Chile, ambos elencos todavía se encuentran sobre el terreno de juego realizando las labores precompetitivas.
Refuerzos a la cancha
Tres incorporaciones de la U serán titulares en este duelo: Octavio Rivero, Lucas Romero y Eduardo Vargas. Juan Martín Lucero, en tanto, está en el banco de suplentes.
La primera formación titular de Paqui Meneghini en la U
Postergado debut
El estreno de la U debía haber ocurrido el domingo pasado, frente a Racing de Avellaneda. Sin embargo, a raíz de los incendios en la Región de Biobío, el partido amistoso se suspendió.
La U de Paqui Meneghini debuta en el 2026
El nuevo DT de los azules tendrá su estreno en el banquillo. Se mide a Universitario de Lima en el marco de la Noche Crema.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
