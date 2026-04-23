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    Desde la Redacción: Balladares (RN) rebate a Poduje sobre el “sustento político” de Chile Vamos en gobierno

    "Sí lo somos, tanto en los votos en el Congreso como en la experiencia política", respondió la presidenta electa de Renovación Nacional, la senadora Andrea Balladares, al ser consultada por los dichos del ministro Iván Poduje (Vivienda), quien aseguró que "el gobierno no descansa en Chile Vamos". Revisa en este capítulo, también, la entrevista a la senadora Beatriz Sánchez (FA), quien abordó la reunión que la colectividad sostendrá con el Presidente José Antonio Kast sobre la megarreforma. "Es una suerte como de chantaje que instalen la reforma tributaria como condición para aprobar cualquier tipo de recurso que llegue a la reconstrucción", sostuvo.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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