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    “Sí lo somos”: Balladares considera a Chile Vamos el sustento político del gobierno y rebate dichos del ministro Poduje

    Por otro lado, la presidenta de RN también confirmó que el Presidente José Antonio Kast asistirá este sábado al consejo de RN de este fin de semana, en el cual asumirá la nueva directiva encabezada por la senadora. "Yo creo que el nos acompañe ya es un gran gesto", señaló la parlamentaria.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    La presidenta electa de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, abordó la relación que ha sostenido Chile Vamos con el Ejecutivo a poco más de un mes de su instalación. Además, enfatizó que la antigua coalición sí es el “sustento político” del gobierno, luego que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, señalará que la administración “no descansa en Chile Vamos”.

    En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, la senadora por el Maule señaló que resultaba necesario construir una “nueva relación” con el Partido Republicano.

    “En ese rechazo del 2022, donde alcanzamos un 62% de los votos, donde incluso más allá de los que históricamente habíamos sido coalición, pudimos generar un trabajo que fue bueno para Chile. Hoy día creo que hay que mirar ese modelo y tratar de replicarlo. Obviamente en el tiempo tendremos la confianza y el trabajo”, explicó la parlamentaria.

    En ese sentido, Balladares validó el hecho que existan diferencias entre Republicanos y particularmente con Renovación Nacional.

    “Siempre hemos sido un partido muy diverso que va desde la centro derecha hasta la derecha y desde esa diversidad queremos aportarle al gobierno. Y probablemente en eso vamos a ser no monolíticos ni del corazón o la esencia de lo que era el proyecto republicano. Vamos a tener nuestras diferencias, pero esas diferencias son buenas. Esas diferencias aportan a que consigamos esa mayoría social que hoy día es tan necesaria para impulsar lo que el gobierno busca”, señaló al respecto.

    Además de lo anterior, Balladares también enfatizó que sí considera el sustento político del gobierno a Chile Vamos.

    Lo anterior, en respuesta al ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien señaló en el pódcast Cómo te lo explico: “Con todo el cariño para Chile Vamos, este gobierno no descansa en Chile Vamos, por favor. En el Parlamento quizá, se requerirán sus votos”.

    Yo creo que sí lo somos, tanto en los votos en el Congreso como en la experiencia política que hoy día podemos entregar y cooperar con el gobierno desde él”, enfatizó.

    También resaltó la labor de los ministros Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN) en las negociaciones por el proyecto de Reconstrucción Nacional, que ingresó este miércoles al Congreso.

    Claramente es un reflejo de que Chile Vamos es importante y que la experiencia, la trayectoria y también la capacidad de armar un proceso político que alcance mayoría, se ve reflejada en estos dos ministros, que creo que han no solo puesto un sello dentro del gobierno, sino también que han logrado demostrar que tienen la experiencia suficiente para sacar adelante las cosas”, mencionó.

    Finalmente, Balladares también confirmó que el Presidente José Antonio Kast asistirá el próximo sábado al Consejo General de Renovación Nacional, instancia en que asumirá la nueva directiva encabezada por la senadora.

    “Nos importaba mucho que nos pudiera acompañar en este Consejo General, que es el primero de esta nueva mesa que me toca presidir, que tiene un cambio, tiene un cambio generacional y también el de más rostros de mujeres”, detalló la parlamentaria.

    Además, agregó que ya la asistencia de Kast la considera “un gran gesto” de su parte.

    Revisa la entrevista completa acá:

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    Más sobre:Desde la RedacciónDLRAndrea BalladaresRNIván PodujeJosé Antonio KastPartido Republicano

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