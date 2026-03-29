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    RN ratifica a la senadora Andrea Balladares como la primera presidenta del partido

    De acuerdo al balance entregado por el partido en el proceso participaron cerca de 10 mil militantes. Balladares destacó como ejes de su dirección la unión y proyección de la colectividad.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Andrea Balladares se convierte en la primera presidenta de Renovación Nacional.

    Este sábado, Renovación Nacional (RN) vivió una jornada de elecciones internas, donde se ratificó la presidencia de la senadora por El Maule, Andrea Balladares, quien asumirá como la primera mujer en dirigir en partido con sede en Antonio Varas.

    La interna partidaria inició a las 9 horas y recibió los votos de cerca 10 mil militantes, quienes tuvieron que dirigirse a una de las 120 mesas habilitadas en las 16 regiones del país.

    La nueva directiva tomará el mando el próximo 25 de abril en el Consejo General del partido, dejando en el pasado la presidencia del ahora exsenador, Rodrigo Galilea.

    Cabe señalar que en el proceso solo hubo una lista, llamada “El futuro nos une”, por lo que no hubo competencia durante el proceso que definió a la directiva que encabezará a RN durante dos años, hasta el 2028.

    Desde el partido destacaron, además, que en 39 años de existencia será la primera vez en que una mujer lidere la colectividad.

    La directiva nacional de RN quedó encabezada por la presidenta Andrea Balladares y la secretaria general, que desempeñará Katherine Martorell, exsubsecretaria en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    En tanto, las vicepresidencias serán: primer vicepresidente el diputado Diego Schalper y el segundo vicepresidente, el exministro Luis Mayol Bouchon.

    También ocuparán la vicepresidencia la diputada Ximena Ossandón; el senador Andrés Longton; el alcalde de Puerto Montt Rodrigo Wainraihgt; el alcalde de Talca Juan Carlos Díaz y la exdiputada Marcia Raphael.

    En tanto, el tesorero será el exdiputado Jorge Rathgeb.

    Balladares: “En RN hay espacio para renovación y nuevos liderazgos”

    En sus primeras declaraciones, la nueva presidenta de RN, Andrea Balladares, señaló que “estamos muy contentos por la gran participación en todo el país, que sin duda refleja el compromiso, la unidad y la convicción de seguir fortaleciendo el partido y proyectarlo con fuerza hacia los desafíos que vienen”.

    “Esto nos habla de un partido fuerte, de un partido serio, de un partido que se proyecta hacia el futuro, poniendo a Chile y los chilenos adelante, porque las urgencias no son pocas, las necesidades son muchas y nuestra tarea es darle pronta respuesta”, agregó.

    En ese orden de cosas, Balladares destacó como principales ejes de su administración “unir y proyectar” a RN para “seguir siendo el partido más grande y con más votos del país”.

    “Asumo con mucha humildad y con mucha convicción”, dijo la senadora por la Región del Maule, recordando su ingreso a la colectividad en su juventud, cuando tenía 18 años.

    Asimismo, destacó el proceso eleccionario interno, afirmando que da cuenta de que “hay espacio para la renovación, para nuevos liderazgos y para todos aquellos que quieran trabajar con responsabilidad, experiencia y con sentido de realidad”.

    “Chile se une y RN se une, pensando en el futuro”, sostuvo Balladares, quien también destacó la irrupción femenina en la mesa directiva.

    Entre los ejes de su gestión, Balladares, afirmó que trabajará en fortalecer la institucionalidad interna, desplegarse en cada comuna y región y, mantener “la vocación de mayoría”.

    Más sobre:Renovación NacionalElecciones internasAndrea BalladaresKatherine MartorellRodrigo Galilea

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