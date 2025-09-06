Alianza Lima reprograma partido previo a los cuartos de final ante la U por Copa Sudamericana

Alianza Lima busca llegar de la mejor forma a llave por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. El cuadro blanquiazul solicitó a la Liga 1 la suspensión del partido previo al choque con los azules para priorizar el certamen continental.

El conjunto peruano se iba a enfrentar contra Chankas, en la novena jornada del Clausura. La realización de dicho duelo estaba estipulada para el martes 16 de septiembre, dos días antes de la ida en el Alejandro Villanueva.

Es por ello que la federación local accedió a reprogramar el cotejo, según informó la prensa peruana, una realidad diametralmente opuesta a la que vive la U.

El estrecho calendario azul

La U, por su parte, tiene un apretado calendario, marcado por la Supercopa. La ANFP fijó la definición ante Colo Colo para cuatro días antes de la ida ante Alianza Lima: el domingo 14 de septiembre en el Santa Laura, motivo por el que también se reprogramó el duelo ante Deportes La Serena.

Los azules plantearon la ida de adelantar el partido para el 13 y así tener un día más de preparación para el crucial duelo por el certamen continental. Sin embargo, la idea fue rechazada por Carabineros debido a la proximidad con el 11 de septiembre, una fecha que demanda un amplio despliegue policial.

El cuadro estudiantil ha mantenido constantes conversaciones con la ANFP: “Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, acusó Clark. Para la U, jugar con juveniles es una opción.

Universidad de Chile tendrá un mes complejo. El 14 de septiembre se medirán con Colo Colo, en el Santa Laura; el 18 será la ida con Alianza Lima, en el Matute; el 25 se jugará la revancha con los peruanos, en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo; mientras que el 28 visitará a La Serena en La Portada.