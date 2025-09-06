SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alianza Lima reprograma partido previo a los cuartos de final ante la U por Copa Sudamericana

El conjunto peruano suspendió el cotejo ante Chankas, válido por el torneo de Clausura de la Liga 1 de Perú, para darle prioridad al enfrentamiento con Universidad de Chile en el certamen continental.

Julián ConchaPor 
Julián Concha
El plantel de Alianza Lima festeja su clasificación tras vencer a Universidad Católica de Ecuador en Sudamericana. Foto: @ClubALoficial (X).

Alianza Lima busca llegar de la mejor forma a llave por octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. El cuadro blanquiazul solicitó a la Liga 1 la suspensión del partido previo al choque con los azules para priorizar el certamen continental.

El conjunto peruano se iba a enfrentar contra Chankas, en la novena jornada del Clausura. La realización de dicho duelo estaba estipulada para el martes 16 de septiembre, dos días antes de la ida en el Alejandro Villanueva.

Es por ello que la federación local accedió a reprogramar el cotejo, según informó la prensa peruana, una realidad diametralmente opuesta a la que vive la U.

El estrecho calendario azul

La U, por su parte, tiene un apretado calendario, marcado por la Supercopa. La ANFP fijó la definición ante Colo Colo para cuatro días antes de la ida ante Alianza Lima: el domingo 14 de septiembre en el Santa Laura, motivo por el que también se reprogramó el duelo ante Deportes La Serena.

Los azules plantearon la ida de adelantar el partido para el 13 y así tener un día más de preparación para el crucial duelo por el certamen continental. Sin embargo, la idea fue rechazada por Carabineros debido a la proximidad con el 11 de septiembre, una fecha que demanda un amplio despliegue policial.

El cuadro estudiantil ha mantenido constantes conversaciones con la ANFP: “Este partido se debía jugar a principio de año, dos veces. Y la U estuvo por jugar esas dos veces, nosotros queríamos jugar, hicimos esfuerzos, tuvimos flexibilidad para jugar y lamentablemente esos partidos no se jugaron porque uno se suspendió y porque en el otro se cedió a presiones de la Garra Blanca”, acusó Clark. Para la U, jugar con juveniles es una opción.

Universidad de Chile tendrá un mes complejo. El 14 de septiembre se medirán con Colo Colo, en el Santa Laura; el 18 será la ida con Alianza Lima, en el Matute; el 25 se jugará la revancha con los peruanos, en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo; mientras que el 28 visitará a La Serena en La Portada.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol InternacionalCopa SudamericanaSupercopaUniversidad de ChileLa UAlianza LimaLiga 1ChankasColo ColoDeportes La Serena

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

JD Vance defiende ataques en el Caribe y señala que el mejor uso de las FF.AA. es para “matar miembros de cárteles”

Ante eventual recorte presupuestario para 2026: senadores UDI critican que “es asfixiar a nuestras regiones”

¿Qué es la fumonisina?: la toxina encontrada en un lote de harina Pan que llevó al Minsal a emitir una alerta alimentaria

Tras propuesta de comisión asesora sobre Segegob: Elizalde descarta eliminación de ministerios durante el actual gobierno

Lo más leído

1.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

2.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

3.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

4.
JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

JP Morgan ya asume una victoria de la derecha en la presidencial y dice que eso es “uno de los motores” del alza del IPSA

5.
Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Abogados abandonan la batalla judicial contra las isapres: aseguran que impugnar nuevas alzas no tendría éxito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

Cómo modificar la hora y fecha en el celular o computador por el cambio de horario

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

A qué hora es la reposición del corte de agua que afecta a 6 comunas de la RM

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos
Chile

Homicidio en Colina: desconocidos disparan contra tres personas en la vía pública y dejan un fallecido y dos heridos

DMC pronostica precipitaciones para el martes en tres regiones de la zona sur del país

Ante eventual recorte presupuestario para 2026: senadores UDI critican que “es asfixiar a nuestras regiones”

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos
Negocios

Proyecciones para Fiestas Patrias: gobierno espera 552 mil pasajeros en viajes aéreos

El balance del interventor de Sartor: “Se trataba, en el fondo, de una bicicleta financiera”

Proyectos de inversión que prometen destrabar los candidatos suman US$100 mil millones: 7 concentran la mitad del monto

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton
Tendencias

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

La reina de Nueva York: Aryna Sabalenka se proclama como bicampeona del US Open a costa de Amanda Anisimova
El Deportivo

La reina de Nueva York: Aryna Sabalenka se proclama como bicampeona del US Open a costa de Amanda Anisimova

Alianza Lima reprograma partido previo a los cuartos de final ante la U por Copa Sudamericana

Falta la repesca para el Mundial de Rugby: los Cóndores son eliminados por los Teros pese a un heroico triunfo en Uruguay

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Rachel Eliza Griffiths a María José Ferrada

Llega La Infiltrada, el último éxito del cine español: “Es maravilloso que una película así funcione en taquilla y en la crítica”

Gonzalo Contreras, escritor chileno: “Soy de los que cree que con la democracia la alegría sí llegó”

Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza
Mundo

Edificio residencial se desploma tras ataques israelíes en medio de ofensiva militar para controlar Gaza

JD Vance defiende ataques en el Caribe y señala que el mejor uso de las FF.AA. es para “matar miembros de cárteles”

“Dirin Leaks”: filtran documentos clasificados de la Policía Nacional del Perú

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas