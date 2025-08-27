El mensaje de Gianni Infantino a un mes del comienzo del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 está a un mes de comenzar. En ese marco, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó la realización del certamen planetario en el país. “Estimadas amigas y estimados amigos, en justo un mes el balón comenzará a rodar en Chile, en lo que promete ser una magnífica edición de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA”, inició diciendo.

“Un total de 23 selecciones que han merecidamente clasificado a través de sus exigentes eliminatorias continentales, además de por supuesto el anfitrión, se darán cita en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, con el objetivo de coronar el nuevo campeón mundial juvenil el 19 de octubre. Tan importante como coronar al sucesor de Uruguay, será ver en acción a los mejores talentos, algo que forma parte de la misión fundamental de la FIFA para desarrollar el fútbol en todo el mundo, creando leyendas”, complementó el timonel del ente rector del balompié.

“Espero con ansias el puntapié inicial. Un gran abrazo a todo Chile, a mi amigo Pablo, presidente de la Federación en Chile, a todos los que aman el fútbol en su hermoso país”, cerró.

El trofeo del Mundial Sub 20 junto a la mascota oficial. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El recorrido del trofeo

Durante las semanas previas al certamen, el trofeo del Mundial Sub 20 recorrerá Chile. El tour contempla paradas desde La Tirana hasta Puerto Williams. Comenzará el 2 de septiembre en Rancagua, para luego continuar el 3 en Ñuñoa y el 4 y 5 en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.

El 10 de septiembre la copa estará presente en La Tirana y Pozo Almonte, y el 16 llegará a Talca. El cierre será el 23 de septiembre en Valparaíso.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, destacó el carácter inclusivo de esta iniciativa. “El Tour del Trofeo es mucho más que la exhibición de una copa. Es una invitación a que las comunidades de todo Chile se sientan parte de este Mundial, que será un evento descentralizado y con un fuerte protagonismo de la juventud y el voluntariado. Queremos que todo el país viva la fiesta, que sus habitantes se reconozcan en este proceso y que juntos proyectemos el entusiasmo y puedan disfrutar el Mundial Sub 20”, dijo.

“Tenemos en suelo chileno la segunda copa más importante del mundo. Es un hito histórico para el fútbol chileno que este trofeo recorra el país como símbolo de los 30 días que nos volcaremos a esta competición que marcará el inicio de una nueva historia. Seremos testigos de cómo se fabrican las próximas leyendas del mundo en nuestra tierra. Eso nos enorgullece y estamos trabajando para estar a la altura como país”, complementó el presidente del Comité Organizador Local, Jorge Aguilar.