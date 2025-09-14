SUSCRÍBETE
Cuatro al hilo: la UC aguanta para batir a Limache y arremete en la pelea por la Copa Libertadores

Una diezmada Universidad Católica fue a Quillota y venció por la cuenta mínima a los tomateros, con gol de Diego Valencia. Los cruzados terminaron acorralados en su terreno, no obstante soportaron los embates limachinos y consiguieron su cuarta victoria seguida. La lucha por el cupo de Chile 2 está encendida.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
La UC sufre más de la cuenta para batir a Limache. RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

En su afán de pelear por uno de los cupos para clasificar a la Copa Libertadores 2026, Universidad Católica no podía tropezar contra el urgido Deportes Limache, sobre todo conociendo las victorias de O’Higgins y Audax Italiano. En la carpeta sintética de Quillota, en un duelo de necesidades distintas, los cruzados sacaron la tarea. Siendo eficaces y aguantando, ganaron por 1-0 y arremeten.

Si bien la UC contó con el retorno de Fernando Zampedri, Daniel Garnero tenía una diezmada plantilla a la cual recurrir, particularmente en la defensa. No estaban Branco Ampuero, Eugenio Mena y Gary Medel. Además, los convocados de la Sub 20, ad portas del Mundial. Por todo esto, la sorpresa del once titular fue la presencia de dos juveniles en la zaga: Ignacio Pérez y José Ignacio Salas.

El arranque del duelo tuvo una posesión repartida. Católica comenzó bien, pero luego fue perdiendo el control del pelota ante los limachinos, que tenían la oportunidad de alejarse de Unión Española (que perdió con Audax). Si bien el partido tuvo un trámite rápido en la primera mitad, careció de precisión en los metros finales. No sucedieron grandes opciones de gol en las áreas.

En los 17′, un cabezazo de Luis Felipe Maluenda, el Sub 21 de los tomateros, fue despejado con la yema de los dedos por Bernedo. Más tarde, en los 25′, ocurrió la chance más clara del periodo: un remate colocado de Cristián Cuevas que dio en el travesaño. El juego directo predominaba en la cancha de Quillota, antes que la elaboración más pausada. En el caso de Limache, reiteró el balonazo largo buscando a ‘Popin’ Castro.

En la UC, Clemente Montes daba profundidad por el lado izquierdo del ataque, sin embargo hacía una acción de más y la jugada terminaba sin generarle peligro al arco de Nicolás Peranic.

Arrancó el segundo tiempo y los cruzados encontraron la apertura del marcador. En los 52 minutos, Diego Valencia, a quien le había costado en los 45′ iniciales en el duelo ante Gonzalo Paz (central devenido en lateral), metió la cabeza para batir a Peranic y poner el 1-0. Desborde de Tomás Asta-buruaga, Zampedri hace una chilena y la pelota es desviada por el ex Salernitana.

Con la ventaja de su lado, la UC peligrosamente fue cediendo terreno. Limache tomó el control de la pelota y empezó a asediar la portería de Bernedo. No necesariamente con gran precisión, pero lo hacía. En ese sentido, la zurda de César Pinares era un arma que usaban los tomateros. Los estudiantiles se metieron muy atrás en el epílogo. Con la entrada de Dylan Escobar, conformaron una línea de cinco en el fondo.

Ya sea por decisiones propias o por la presión del rival, Católica estaba acorralada en su terreno. No lograba salir y aguantaba la ventaja como podía. Estos pasajes fueron exageradamente defensivos para los franjeados. Para su fortuna, sortearon la valla.

Van cuatro victorias consecutivas para la UC de Garnero: 4-1 a Colo Colo, 2-0 a Unión Española, 2-1 a Cobresal y el 1-0 sobre Limache. Se instalan en la cuarta posición con 39 puntos, superando por diferencia de gol a Palestino (+12 vs. +9). Está a dos unidades de O’Higgins, el nuevo escolta de Coquimbo.

Ficha del partido

Limache: N. Peranic; G. Pacheco, A. Aguirre, A. Parot, G. Paz (46′, N. Peñailillo) (64′, F. Fritz); M. Llantén, Y. Andía (62′, F. Romero), C. Pinares (90′, J. Plaza); L. F. Maluenda (46′, Y. Zapata), F. Pons y D. Castro. DT: V. Rivero.

U. Católica: V. Bernedo; T. Asta-buruaga, I. Pérez, D. González, J. Salas (90′+4, A. Farías); C. Cuevas, J. Valencia, A. Canales (88′, E. Bello); D. Valencia, F. Zampedri (88’, A. Cerda) y C. Montes (79′, D. Escobar). DT: D. Garnero.

Goles: 0-1, 52′, D. Valencia, cabezazo tras una chilena de Zampedri.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Paz, Andía, Castro, Parot (L); Cuevas (UC).

Estadio Bicentenario Lucio Fariña. Asistieron 4.225 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.

