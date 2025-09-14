SUSCRÍBETE
El Deportivo

Va por la hazaña: Martina Weil se luce en su debut en el Mundial de Tokio

La velocista chilena consiguió el paso a la segunda ronda de la especialidad demostrando su buen momento a nivel planetario.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @atleticachilena / Instagram.

Martina Weil consiguió este domingo meterse en las semifinales de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo de Tokio 2025. La chilena, ubicada en el undécimo puesto del ranking mundial y que viene de batir su propio récord nacional, tuvo una correcta carrera que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

La velocista marcó diferencias desde el inicio, marcando el segundo mejor tiempo de reacción con solo 0,185 milésimas. Luego consiguió mantener una estrecha lucha contra la actual poseedora del récord mundial, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, quien se impuso en el heat con un tiempo de 49,41 segundos.

La chilena, en tanto, ocupó el segundo lugar de la serie con una marca de 50,61 lo que le significó asegurar la clasificación directa. Además cabe destacar que obtuvo el 15° mejor tiempo de la ronda entre 51 competidoras.

Ahora Weil deberá esperar hasta el martes 16 de septiembre cuando, dese las 09.07 intente meterse en la final de la especialidad programada para el jueves 18 de septiembre.

“Estoy muy tranquila. Esta es la primera vez que paso a una semifinal y venía con muchas ganas, pero no es el objetivo principal. El objetivo es meterme a esa final. Hoy fue una carrera mesurada, inteligente”, señaló en declaraciones que compartió Panamsports.

“Como me dijo mi entrenador: ‘no inventes, no hagas cosas que no hemos hecho, haz lo que has hecho todo el año’, así que en eso me concentré. En tratar de ahorrar la mayor cantidad de energía posible, porque todavía quedan varias carreras y ahora volver el lunes (martes de Chile) y hacer la carrera de mi vida para poder pasar a esa final”, agregó.

“Muy contenta, me siento bien. Físicamente no quedé tan cansada como he quedado en ocasiones anteriores, así que ahora a volver al hotel, hacer toda la recuperación, dormir y después volver con todo”, cerró Weil.

El estreno de Nicole Urra y lo que viene

Además durante las primeras horas de la mañana en Japón se desarrolló el maratón femenino con la presencia de la chilena Nicole Urra. La atleta, quien por primera vez se presentó a competir en un Mundial, finalizó la competencia en el 59° lugar con una marca de 2:58:05.

Además, para la jornada nocturna chilena de hoy está programada la actuación de Hugo Catrileo en el maratón masculino a partir de las 20.00 horas. Una hora después será el turno de Gabriel Kehr y Humberto Mansilla en el lanzamiento del martillo.

