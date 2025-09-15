Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

El esquiador italiano Matteo Franzoso de 25 años, seleccionado de su país, falleció tras sufrir un accidente durante un entrenamiento de pretemporada realizado en Chile. Así lo anunció la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI). El joven atleta es el segundo esquiador peninsular de élite que muere en menos de un año, después del drama vivido en octubre de 2024 con la partida de Matilde Lorenzi.

El sábado 13 de septiembre, el deportista sufrió un traumatismo craneoencefálico grave tras protagonizar una dura caída durante un entrenamiento en la pista La Parva, a 50 km de Santiago de Chile. El atleta italiano falló el primer pequeño salto en la pista de entrenamiento y terminó despedido hacia las vallas. Derrapó sobre dos filas de vallas y golpeó el obstáculo ubicado a 7 metros de la pista.

Tras ser trasladado de inmediato en ambulancia aérea, el nacido en Fiamme Gialle ingresó de inmediato en la unidad de cuidados intensivos y se le indujo un coma ese mismo día. Sin embargo, con el paso de las horas, el cuerpo de Franzoso ya no soportaba el daño causado por el trauma.

La FISI afirmó haber sido informada por médicos chilenos del fallecimiento de Franzoso y explicó que el esquiador no sobrevivió al traumatismo craneal ni a la consiguiente inflamación cerebral.

“Es una tragedia para su familia y para nuestro deporte. Es absolutamente necesario hacer todo lo posible para que accidentes como este no vuelvan a ocurrir”, declaró el presidente de la FISI, Flavio Roda.

El europeo había llegado a La Parva el 6 de septiembre para el entrenamiento sobre la nieve junto con los demás velocistas de su selección nacional como Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese y Giovanni Franzoni . A ellos también se unió Dominik Paris .