El Deportivo

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

El defensor no se mostró conforme tras la igualdad en Perú. El cuadro estudiantil debe afrontar la vuelta sin público.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo. . Por Photosport

Universidad de Chile vuelve de su expedición copera por Lima con un sabor agridulce. El empate sin goles frente a Alianza deja la llave de cuartos de final de la Sudamericana totalmente abierta, aunque en el camarín azul quedó la sensación de que pudieron traerse algo más.

“Nos queda la espina de no haber hecho un gol de visitante y llevarnos la ventaja acá. Hasta la expulsión fue muy parejo, de ida y vuelta. Somos dos equipos que manejan bien la pelota”, reconoció Matías Zaldivia a ESPN tras el partido en Matute donde el cuadro de Gustavo Álvarez repitió la oncena que venía de disputar el Superclásico en Santa Laura.

La U no pudo ante Alianza Lima. JOEL ALONZO/PHOTOSPORT

La U incluso celebró de manera efímera en el arranque, con un tanto de Maximiliano Guerrero que fue anulado por posición de adelanto. Después, el trámite se niveló. Alianza, con el oficio de Hernán Barcos, complicó a la zaga visitante, obligando a redoblar esfuerzos a Zaldivia y Calderón. El VAR también tuvo su cuota de protagonismo: un gol de Fernando Gaibor fue invalidado por mano en la jugada previa, lo que alivió al portero Gabriel Castellón.

En la segunda parte, la expulsión de Carlos Zambrano por un codazo a Charles Aránguiz inclinó la balanza hacia los azules, aunque sin traducirse en ocasiones claras. Los ingresos de Rodrigo Contreras y Leandro Fernández no alteraron demasiado el libreto de un partido que terminó sellando la igualdad.

Ahora, todo se definirá la próxima semana en Coquimbo, donde la U será local sin público, a raíz de la sanción de la Conmebol. Un detalle que no pasa inadvertido para los jugadores. “Para nosotros es muy importante nuestra gente, sobre todo de local, que se hace sentir. Nos toca sin público, en otra cancha”, lamentó Zaldivia.

