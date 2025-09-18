En vivo: la U enfrenta a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana
El conjunto a cargo de Gustavo Álvarez espera conseguir un resultado positivo de cara a la revancha que se desarrollará este 25 de septiembre.
Minuto a minuto
Alianza Lima 0-0 Universidad de Chile
45+7′, Termina el primer tiempoooooo. La U saca un buen empate en casa de Alianza Lima. Si bien el equipo azul tuvo algunos problemas con la presión incaico, finalmente logró tomar la marca y acabó mucho mejor en Matute. Empate sin goles en Perú.
45+2′, Gol anulado. El árbitro cobra una mano de Quevedo en la jugada previa y se cancela la conquista.
45′, GOOOOOLLLLLL de Alianza!!. Fernando Gaibor remata con fuerza y Castellón no reacciona.
44′, Termina mejor la U. Los azules está ganando todos los duelos en la mitad, pero les falta profundidad.
40′, Posible penal para la U. El VAR revisa una mano de Peña en la barrera y la desestima.
39′, Tiro libre para la U. Remate peligroso que termina rozando en la barrera.
37′, Partido accidentado. Juego muy interrumpido por faltas en la mitad de la cancha. Amarilla para Guerrero.
31′, Otra vez Alianza. Calderón despeja de manera precisa la llegada de Peña, después de que Marcelo Díaz perdiera una pelota en el medio.
26′, Llega la U. Guerra pierde en el área ante la marca de Zambrano.
25′, Otra vez Barcos. Controla en el área, pero nadie llega al centro.
22′, Intentan los azules. Assadi conduce la pelota 25 metros, pero la pierde al ingresar al área.
20′, Llega Alianza. Cabezazo de Renzo Garcés que controla Castellón.
18′, Presiona Alianza. Los peruanos marcan bien arriba la salida y ahogan a la U.
14′, Largo el tiro Barcos. El remate del longevo atacante, desde 30 metros, se va por muy poco.
11′, Se salva la U. Barcos se la baja a Quevedo, quien gana en el área y remata muy pegado al vertical.
10′, Llega Alianza. Erick Castillo gana línea de fondo, pero su centro llega a las manos del arquero Castellón.
7′, El VAR otra vez. El juez brasileño anula la conquista tras ser avisado por el VAR.
6′, Goool de la U. Guerrero remata alto, tras un pase filtrado de Lucas Assadi, el balón entra pegando en la parte baja del horizontal.
5′, Partido trabado. El juez llama a los capitanes para evitar los reclamos en ambos equipos.
3′, Se atreve la U. Guerra y Guerrero intentan juntarse en la derecha.
1′, Primer incidente. Choque de cabezas entre Carlos Zambrano y un jugador Fabián Hormazábal.
1’, Comenzóooooooo el partido. Ya corre la pelota en La Victoria, en Lima.
Árbitro brasileño. El juez central será Ramón Abatti, de 35 años, internacional FIFA desde 2023.
Entradas agotadas. Las 33 mil entradas dispuestas en el estadio Alejandro Villanueva están vendidas en su totalidad, hace más de una semana.
Los once jugadores de la U.
La formación de Alianza Lima.
Buenas tardes, acá comienza la transmisión del partido de los idas de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El local Alianza Lima recibe a Universidad de Chile.
