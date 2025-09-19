La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

El DT de Alianza Lima Néstor Gorosito se quejó del hecho de jugar sin público ante la U. FOTO: Photosport.

Néstor Gorosito escribió un nuevo capítulo de su relación con Universidad de Chile. Esta vez como técnico de Alianza Lima, club al que el equipo chileno le sacó un empate en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Igualdad sin goles que, finalmente, parece haber sido el resultado más justo, al menos de acuerdo con lo que pasó en la capital peruana. Pese a ello, el entrenador considera que su equipo una mejor suerte.

“A mi entender, pudimos haber hecho un gol y lo hicimos. En el primer tiempo merecíamos ir ganando, como mínimo 1-0. En la segunda parte, Universidad de Chile arrancó mejor que nosotros. Nos tenían la pelota, no creaban ocasiones de gol, pero insinuaban un poco más que nosotros”, dijo el Pipo.

Asimismo, el argentino agregó que “en ese segundo tiempo estábamos imprecisos. Cuando levantamos y empezábamos a jugar mejor justo vino la expulsión de Carlos (Zambrano) y ahí nos costó un poco más. Los cambios fueron buenos y cuando entraron lo hicieron muy bien. Ellos tuvieron un poco más la pelota, pero no nos crearon peligro”.

“Nos castigan”

Lo cierto es que los incidentes ocurridos en Avellaneda terminaron en un duro castigo para los azules, quienes deberán el partido de vuelta sin público, en Coquimbo. Situación que también fue reclamada por el DT transandino.

“Es complicado jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro. Se nos castiga a nosotros y a nuestra gente que ha ido a todas las canchas. Es una lástima”, explicó Gorosito.

Respecto a la preparación para ese compromiso, el exmediocampista de la UC aclaró que “son partidos en los que debes estar muy fuerte de la cabeza. Salir y ver el estadio vacío, es difícil. Lo tenemos que encarar de la misma forma que lo hicimos acá y tal como lo hemos hecho afuera: perdimos dos, empatamos tres y ganamos dos”.

Sobre lo que espera para ese enfrentamiento, el Pipo reconoció que “tenemos la máxima expectativa, la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos y vamos a ir a buscar para, si Dios quiere, clasificar”.

