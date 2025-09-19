SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

El técnico de Alianza Lima se refirió a la sanción impuesta a los azules, la que obliga a jugar el duelo en Coquimbo sin público. Asimismo, aseguró que “en el primer tiempo merecíamos ganando” por al menos un gol.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
El DT de Alianza Lima Néstor Gorosito se quejó del hecho de jugar sin público ante la U. FOTO: Photosport. ALEX DIAZ/PHOTOSPORT

Néstor Gorosito escribió un nuevo capítulo de su relación con Universidad de Chile. Esta vez como técnico de Alianza Lima, club al que el equipo chileno le sacó un empate en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Igualdad sin goles que, finalmente, parece haber sido el resultado más justo, al menos de acuerdo con lo que pasó en la capital peruana. Pese a ello, el entrenador considera que su equipo una mejor suerte.

“A mi entender, pudimos haber hecho un gol y lo hicimos. En el primer tiempo merecíamos ir ganando, como mínimo 1-0. En la segunda parte, Universidad de Chile arrancó mejor que nosotros. Nos tenían la pelota, no creaban ocasiones de gol, pero insinuaban un poco más que nosotros”, dijo el Pipo.

Asimismo, el argentino agregó que “en ese segundo tiempo estábamos imprecisos. Cuando levantamos y empezábamos a jugar mejor justo vino la expulsión de Carlos (Zambrano) y ahí nos costó un poco más. Los cambios fueron buenos y cuando entraron lo hicieron muy bien. Ellos tuvieron un poco más la pelota, pero no nos crearon peligro”.

“Nos castigan”

Lo cierto es que los incidentes ocurridos en Avellaneda terminaron en un duro castigo para los azules, quienes deberán el partido de vuelta sin público, en Coquimbo. Situación que también fue reclamada por el DT transandino.

“Es complicado jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver. El problema es de Universidad de Chile y no nuestro. Se nos castiga a nosotros y a nuestra gente que ha ido a todas las canchas. Es una lástima”, explicó Gorosito.

Respecto a la preparación para ese compromiso, el exmediocampista de la UC aclaró que “son partidos en los que debes estar muy fuerte de la cabeza. Salir y ver el estadio vacío, es difícil. Lo tenemos que encarar de la misma forma que lo hicimos acá y tal como lo hemos hecho afuera: perdimos dos, empatamos tres y ganamos dos”.

Sobre lo que espera para ese enfrentamiento, el Pipo reconoció que “tenemos la máxima expectativa, la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos y vamos a ir a buscar para, si Dios quiere, clasificar”.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolCopa SudamericanaAlianza LimaUniversidad de ChileNéstor Gorosito

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

De parejas homoparentales a matriarcado: los rostros de quienes acogen a los casi 10 mil niños al cuidado del Estado

Duras críticas al aborto y eutanasia marcan el último Te Deum del Presidente Boric

Lo más leído

1.
Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

Carabinero queda en estado grave tras ser atacado en la cabeza con un ladrillo durante fiscalización en Las Condes

2.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

4.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

5.
“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

Parada Militar 2025: revisa en qué calles habrán desvíos

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

SHOA descarta alerta de tsunami en Chile tras sismo 7.8 en Rusia

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

DMC pronostica vientos con rachas hasta 80 km/h para cinco regiones: podría haber viento blanco

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital
Chile

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

Diputado Juan Irarrázaval (republicano): “Nos interesa mucho la discusión del Presupuesto”

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos
Negocios

Nvidia anuncia una inversión de US$5.000 millones en Intel y el desarrollo conjunto de productos informáticos

FMI nomina como número 2 del organismo a abogado cercano a Trump

Sierra Gorda, Mejillones y Tocopilla entre las comunas que más alzas han tenido en avalúos fiscales de terrenos mineros en 4 años

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características
Tendencias

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Identifican a víctima fatal encontrada en Tesla de rapero D4vd: su madre habría reconocido tatuaje de la joven

Provocaron suspensión “indefinida” de su programa: ¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda
Cultura y entretención

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

El cine chileno compite con tres películas en el Festival de Cine de San Sebastián

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad
Mundo

Descubren bomba de la Segunda Guerra Mundial en Berlín: miles de evacuados en el centro de la ciudad

Estados Unidos veta nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego en Gaza

Gaza sufre un apagón de telecomunicaciones mientras los tanques y la infantería israelíes avanzan en el enclave

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención
Paula

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos