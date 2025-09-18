Revisa la formación de la U para visitar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

La U se mide ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Gustavo Álvarez ya eligió a su equipo para medirse a la escuadra de Néstor Gorosito en Perú, a las 21.30 horas.

Universidad de Chile salta a la cancha con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

“Estamos bien. Es un partido complicado en una llave ida y vuelta con un rival que hace las cosas bien tanto a nivel local como internacional. Para ganar hay que jugar bien y tenemos que superar a un buen rival. Es muy buen equipo para intentar superar”, señaló Gustavo Álvarez en la antesala del encuentro.

Antes del viaje, Matías Zaldivia había rescatado, precisamente, el efecto que produjo la inobjetable victoria ante los albos. “Sabemos que tenemos una llave muy complicada, pero el envión del domingo nos va a servir mucho””, resaltó. Eso sí, reforzó la idea de no quedarse estancados en ese logro. “Fue importante, pero ya quedó atrás. Ahora debemos enfocarnos en Alianza”, estableció.

El zaguero admitió el poderío de la escuadra de Néstor Gorosito, sobre todo en una faceta que le obligará a estar permanentemente atento. “Es un gran equipo, que está pasando un gran momento, con delanteros y extremos muy rápidos”, analizó.