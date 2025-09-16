SUSCRÍBETE
El Deportivo

Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”

El defensor habló en la antesala del viaje del elenco estudiantil a Perú.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Matías Zaldivia reluce la Supercopa de la U en la antesala del duelo ante Alianza Lima: “El envión nos va a servir mucho”. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Universidad de Chile afronta este jueves un duelo crucial ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cruce llega marcado por la polémica: los azules avanzaron tras el fallo de la Conmebol que descalificó a Independiente.

Consultado en el aeropuerto antes del viaje a Perú, Matías Zaldivia fue tajante respecto a eventuales situaciones con el arbitraje, descartando que haya favorecidos. El defensor no dudó: “No, porque están a la vista de todos los fallos arbitrales”.

El equipo viaja con confianza anímica tras imponerse a Colo Colo en la Supercopa disputada en Santa Laura, resultado que cortó una racha de una década sin vencer al clásico rival en instancias definitorias. Zaldivia lo valoró, aunque pidió mesura. “El triunfo del domingo fue importante, pero ya quedó atrás. Ahora debemos enfocarnos en Alianza”, dijo.

“Sabemos que tenemos una llave muy complicada, pero el envión del domingo nos va a servir mucho”, remarcó.

Zaldivia celebra un gol en la U. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El zaguero anticipó que los peruanos exigen máxima atención defensiva. “Veremos con más detalle en Perú. Tienen delanteros y extremos rápidos”, señaló, consciente de que el cuadro limeño, dirigido por Néstor Gorosito, atraviesa un buen momento en el plano internacional.

En la U remarcan que la Sudamericana no es solo una vitrina competitiva, sino un objetivo real. “A principio de año teníamos cuatro campeonatos y solo estamos fuera de Copa Chile”, recordó Zaldivia. “La Supercopa nos dio confianza, pero esto es otro desafío”, enfatizó.

En la línea con Guerra

Las palabras de Zaldivia van en consonancia con lo que había manifestado Nicolás Guerra anteriormente. “Ayer no pudimos celebrar tanto porque tenemos un partido importante con Alianza. No sirve de nada ganar ayer, si no ratificamos lo que somos en un partido de copa”, dijo el ariete.

“Ganar te llena de alegría, emoción y confianza. Lo vamos a tomar como un plus para ganar esta llave allá”, añadió, aludiendo al desafío frente al cuadro íntimo en Lima. Guerra sabe que no será un duelo sencillo: “Es un gran equipo y será difícil. Vamos a ir allá a ganar. En esta instancia no hay partidos fáciles y no tener a nuestra gente será difícil, pero sé que nos apoyarán desde todos lados”.

“Lo que nos caracteriza a nosotros es el buen juego y jugar de manera compacta. Tanto cuando tenemos como cuando no el balón. Tenemos que seguir fortaleciendo las cosas que nos tienen acá”, enfatizó el ariete.

Fútbol Chileno, Fútbol Nacional, Fútbol Internacional, Universidad de Chile, Copa Sudamericana, Matías Zaldivia

