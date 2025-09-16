Le sale competencia a la Roja: aseguran que Gustavo Álvarez está en la órbita de Perú

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima este jueves, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y muchos ojos estarán puestos en el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez. Es que en la previa del trascendental duelo continental, el nombre del adiestrador argentino comenzó a sonar como uno de los candidatos a la banca de la selección peruana.

La información la entregó el periodista Gustavo Peralta, en el programa L1 Radio del canal oficial del fútbol de ese país, L1 Max. Según el profesional, “a Gustavo Álvarez lo tienen en la fila de opciones. Si la Federación no va por un top y buscan a alguien que no tiene experiencia en Eliminatorias, está Álvarez”.

El mismo medio asegura que el transandino también es uno de los estrategas que postulan a la Roja. “Tengo buenas referencias de él en lo personal, es una opción porque es un buen entrenador”, aseguró Pablo Milad.

A eso se le agrega que si bien en Azul Azul están conscientes de que llegarán ofertas por su director técnico y están abiertos a escuchar las pretensiones de la ANFP, no lo dejarán partir sin una oferta tentadora. “Creo que es lógico que después del gran trabajo que ha hecho, suene en varios lados.. Estamos contentos, es el mejor entrenador del país y lo ha demostrado ganando clásicos, títulos y nos quedan muchos desafíos y ha sido un agrado trabajar con él y esperamos que sea por mucho tiempo más”, aseveró el gerente general de la concesionaria laica, Manuel Mayo.

Ferrari, el hombre fuerte de la Bicolor

La elección del próximo técnico de la selección del Rimac se elegirá después de la gira por el continente del director general de fútbol de esa nación, Jean Ferrari. El otrora directivo de Universitario es el hombre fuerte de la FPF y el responsable de la salida del anterior DT, Óscar Ibañez.

“Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente (Agustín Lozano) me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la federación desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", relató Ibañez en el programa Teledeportes.

Consultado por las diferencias entre Lozano y Ferrari, el ya dimitido seleccionador respondió que “en cuanto a la decisión sí, pero yo lo entiendo como que ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo. Lo entendí así y tomamos la decisión de no seguir, era lo lógico, lo prolijo”.