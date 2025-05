Pablo Milad aborda la posibilidad de que Gustavo Álvarez reemplace a Gareca en la Roja

Ricardo Gareca se juega el puesto en la Roja en la fecha FIFA de junio, ante Argentina y Bolivia. Así lo reconoció el propio Pablo Milad, quien abordó la situación del entrenador. “Se tomará una decisión en el momento. Hay una cláusula que dice que si estamos eliminados matemáticamente se termina con el contrato”, señaló el presidente de la ANFP.

En esa línea, el timonel habló del primer duelo, ante la Albiceleste. “Ya le tiré una broma a Chiqui Tapia (presidente de la AFA), le dije que para qué traen a los titulares si ya están clasificados al Mundial. Él me dijo que los entrenadores son los que deciden”, comentó el curicano.

“Es un partido difícil, histórico, es un clásico que todos estamos esperando. Hay una gran demanda de tickets, van casi 29 mil boletos vendidos y faltan diez días para el partido”, añadió.

Milad y Gareca en una práctica de la Roja. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Claro que la cabeza del fútbol chileno reconoció la importancia de los dos encuentros. “Necesitamos ganar, no podemos decir otra cosa. Necesitamos sumar de a tres ante Argentina y también contra Bolivia. Entonces, es una doble fecha crucial para nosotros que va a marcar un antes y un después”, apuntó.

“Uno siempre tiene que estar con los pies en la tierra. Ante Argentina se ve difícil, porque estadísticamente le hemos ganado una sola vez, con la Generación Dorada. Es difícil, pero no imposible. Son once contra once. Hay una motivación de los chicos por sacar esto adelante”, enfatizó.

Pese a que la Selección es colista en las Eliminatorias, Milad cree que la Roja ha mostrado una evolución futbolística en el último tiempo. “Estamos un poco mejor que antes futbolísticamente. Hemos mostrado más fútbol, más verticalidad y más ocasiones de gol, sin ser certeros. El equipo ha mostrado un cambio respecto a los primeros partidos”, analizó.

Por otro lado, el presidente de la ANFP abordó el nombre de Gustavo Álvarez como eventual reemplazante de Ricardo Gareca en la banca de la Roja. El curicano tuvo palabras positivas para el estratega de la U. “Tengo buenas referencias de él en lo personal, es una opción porque es un buen entrenador”, lanzó.