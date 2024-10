Chiqui Tapia es reelecto como presidente de la AFA tras un polémico proceso de votación

Claudio Tapia confirma su reelección en la AFA. Este jueves, la asamblea del fútbol argentino realizada ratificó que el dirigente comenzará su tercer período, el cual se extiende hasta 2029. El mandamás encabezó una lista única. Sin embargo, los últimos días estuvieron cargados de polémica en el país transandino. Los únicos dos ausentes en la votación fueron los representantes de Estudiantes y Talleres, cuyo representante se retiró del consejo. En la directiva destaca la presencia de Juan Román Riquelme como uno de los seis vicepresidentes.

Con el curso en marcha, sufragaron y anularon los descensos. La ceremonia finalizó con los presidentes de los clubes coreando al ganador. “De a la mano de Chiqui Tapia todos la vuelta vamos a dar”, cantaban.

La instancia eleccionaria se iba a llevar a cabo el lunes. No obstante, se vio retrasada, tras una petición que hizo Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, a la Inspección General de Justicia de Argentina. El empresario pidió que la asamblea quedara sin efecto luego de haber sido sancionado con dos años de suspensión. Días después, desde la Conmebol le dieron el visto bueno a la AFA y a Tapia. Dicha aprobación llevaba la firma de José Orlando Montenegro.

“En referencia al examen de integridad llevado a cabo por esta Subcomisión de Control de la Conmebol en fecha del 15 de octubre de 2024, en ejercicio de sus competencias establecidas, nos complace informar que hemos finalizado el proceso correspondiente y esta Subcomisión lo ha habilitado como candidato a Presidente del Comité Ejecutivo de AFA”, informó la Confederación.

Claudio Tapia seguirá al mando de la AFA hasta 2029.

El ahora reelecto presidente hizo un barrido de lo que ha sido su gestión. Marcada por los títulos de la Albiceleste, pero también por la irregularidad en los formatos de la competencia local. “Lo digo con mucha firmeza, quienes comenzaron en el 2017 saben de qué le hablamos, nos tocó un momento muy difícil, refundamos el fútbol argentino, veníamos de todo lo que sabemos, el fallecimiento de Grondona, no tener la chance de elegir autoridades, de una intervención, de momentos en los que tanto FIFA como Conmebol querían que se modificasen los estatutos. Pudimos recuperar la democracia, que los clubes vuelvan a tener representatividad. Era un momento muy difícil, donde los clubes no cobraban de los derechos de televisación”, recordó.

“En 2017 modificamos los estatutos como pedía la FIFA y ganamos 38 a 37, no empatamos 38 a 38. Estamos acostumbrados a todas estas cosas, logramos darle estabilidad a los clubes y poner en valor al fútbol argentino. Los jugadores campeones del mundo con la Selección no se formaron en Europa, los formaron nuestros clubes. Por eso los vienen a buscar”, añadió.

Sobre la negativa de su principal opositor a participar de la elección, el directivo señaló que: “Está muy bien si Talleres no apoya nuestras ideas. Los clubes son los dueños del fútbol argentino”.

En la asamblea aprobaron que el próximo torneo de la Superliga Argentina se va a jugar con 30 equipos teniendo en cuenta los dos ascensos que se darán desde la Primera Nacional al fin de la temporada actual. “Para cerrar, me gustaría poder felicitar y agradecer a cada uno de los miembros que fueron electos. Me siento realmente orgulloso de que esta asamblea tenga la representación del fútbol argentino. Siempre tuvimos el objetivo de federalizar el fútbol. No tenemos otro interés que el fútbol. Muchas gracias”, concluyó Chiqui Tapia en su discurso.