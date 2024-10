Marcelo Díaz responde a las acusaciones de Arturo Vidal sobre que la ANFP quiere a la U campeón

Marcelo Díaz se refirió al asalto del liderato de Colo Colo, que se puso al día en el Campeonato Nacional y superó a Unión La Calera, instalándose en la cima del certamen. Sin embargo, el capitán de la U se quitó la presión de encima. “Hoy estamos a dos puntos del líder y quedan tres partidos por jugar, pero acá no existe presión, como lo dije cuando estábamos en la primera posición, que era ideal para nosotros. Hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Nos tenemos que preocupar de ganar nuestros partidos y al final veremos quién suma más puntos”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

También entregó detalles sobre el Clásico Universitario de este sábado. “Enfrentaremos este partido como una final, como han sido todos los partidos. Ojalá quedarnos con los tres puntos y devolverle la alegría a la gente porque en el partido anterior contra ellos no lo pudimos hacer. Nos ganaron de buena forma y esperemos que ahora sea el ganador la U”, aseguró antes de volver a hablar sobre la posición de Universidad de Chile y el envión del Cacique.

“Lo que ha sucedido en otros equipos durante 2024, siempre dijimos que no nos debía importar y seguimos en esa tónica. Nos preocupamos de hacer bien las cosas acá, de trabajar en silencio, de ir partido a partido, de venir a entrenar cada día de la mejor forma posible y no involucrarnos con nadie. Ha sido el mejor antídoto y nos ha servido. Vamos a seguir así. Lo que suceda en otros equipos, de verdad, a nosotros no nos interesa”, indicó.

Díaz aseguró que la experiencia de algunos jugadores les ayudará a sacar la tarea adelante. “La experiencia es requerida para afrontar partidos muy difíciles, con nerviosismo y ansiedad, pero acá estamos tranquilos. También está Charles, Matías, Gabriel, Toselli, Lea. Tenemos un montón de jugadores de experiencia que le dan tranquilidad a los muchachos más jóvenes. Por eso hemos entrenado siempre partido a partido. El año ha sido bueno y merecemos ir partido a partido. Los tres partidos que nos quedan, especialmente el sábado, serán una verdadera final. Queremos ganar y se definirá estos tres partidos. Ahí veremos quién consigue más puntos”, dijo.

La confianza de Díaz

El volante se aferró a la posibilidad de dar vuelta el contexto y consolidarse como campeones. “En la U, el lema siempre ha sido ‘Lo damos vuelta’, ‘Confiamos’ ‘El hincha no abandona nunca y los jugadores menos’. Estamos siempre peleando hasta el último, conseguimos cosas imposibles. De hecho, el cartel que había antes era que ‘Nada es imposible’”, señaló.

“Hemos realizado a lo largo de nuestra historia muchas cosas que nadie creía y esta vez no va a ser la excepción. Nos vamos a entregarnos por completo. Confiamos mucho y creemos mucho. Tenemos el respaldo de una hinchada que todo el año ha estado con nosotros, de una institución, de los jugadores. Estamos todos en el mismo barco, nadie se ha bajado y nadie se va a bajar tampoco. El mensaje es el mismo, que sigamos todos juntos hasta el final”, continuó.

Díaz también valoró lo realizado en el campeonato, tanto por la U como por Colo Colo. “Desde nuestro lado, lo veo como una temporada muy positiva. Venimos de años donde nos ha costado muchísimo, pero este 2024 ha sido muy bueno. Incluso para el fútbol chileno ha sido bueno, que los dos equipos más grandes estén disputando el torneo hasta la última etapa, creo que es lo normal, lo que debería ser siempre, pero no había sucedido. Esperemos que marque un antes y un después, y que de aquí en adelante los equipos grandes peleen torneos y estén involucrados internacionalmente. Si queremos crecer, debemos ponernos todos las pilas y remar para el mismo lado y así también se va ver envuelta la selección, que tan malos resultados ha tenido. Debemos volver a nuestras raíces que es que la U, Colo Colo y Católica peleen el campeonato y sigan sacando jugadores al extranjero y que se puedan desarrollar en la selección”, aseveró.

Finalmente, descartó estar pendiente de los dardos de Arturo Vidal, que aseguró que la ANFP quiere que la U salga campeón. “No vi ni escuché lo que dijeron. Estaba en el CDA porque nos tocó entrenar tarde. Tampoco podía ver nada porque, como todos saben, no tenía celular. Pero a nosotros poco nos digan lo que digan los demás, solo nos interesa lo que sucede acá en la U. El mensaje ha sido positivo, mesurado, respetando a todos y uniendo al pueblo azul. Lo que digan de otro lado no me importa ni al club le interesa”, sentenció.