Los feroces dardos de Arturo Vidal a la ANFP por el caso Palacios: “Es una locura; querían que salga campeón la U”

Arturo Vidal no se guarda nada. Fiel a su estilo, el volante asegura que la ANFP buscó perjudicar a Colo Colo. Luego del triunfo del Cacique ante Unión La Calera, que los deja como líderes exclusivos del Campeonato Nacional, el King sacó la artillería pesada y apuntó contra la cabeza del fútbol chileno. “No entiendo, es una locura. Como dice el presidente Mosa, desde todos lados nos quieren bajar. Lo mas importante es que la dirigencia se dio cuenta. Querían que Carlitos jugara para quitarnos los puntos y que saliera campeón la U”, disparó, en diálogo con TNT Sports.

El mediocampista, incluso, dio a conocer que él pensaba que Carlos Palacios estaba habilitado. “Los detalles marcan la diferencia, los dirigentes se preocuparon de encontrar eso. Nadie sabía que no podía jugar. Yo mismo había dicho ayer, en mi transmisión en vivo, que era imposible que Carlitos no pudiera jugar ante La Calera. Pero encontraron eso. Ahora lo importante es que nosotros vamos a seguir jugando. Esperamos que nos sigan atacando, porque eso nos hace más fuertes”, añadió el Rey.

Carlos Palacios estuvo presente en La Calera. Foto: Photosport

En esa línea, el mediocampista va más allá y le da mérito a Blanco y Negro por la baja de Palacios. “Es por las consultas que hace Colo Colo que nos enteramos. Carlitos está super concentrado, cada día mejor y ojala pueda volver lo antes posible”, añadió.

Finalmente, el ex Bayern Múnich se refirió al presente de la Roja y no descartó sumarse al proceso en un futuro. “No quiero hablar más de la Selección. No me quiero perder del camino. La Selección es lo mas importante, pero no quiero hablar. Si llega la oportunidad, voy a estar”, reconoció.

Palacios rompe el silencio

Carlos Palacios apareció en el partido entre Colo Colo y La Calera. Al ser consultado por esta determinación que lo dejó sin poder jugar, la Joya aprovechó de aclarar que la decisión de no seguir en la Roja no fue unilateral, contradiciendo lo que afirmaron en Quilín: “Lo respeto, hoy vine a apoyar a mis compañeros, confiaba totalmente en ellos. No fue unilateral mi salida, en el comunicado dijeron que yo estaba liberado, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, pero está bien, lo respeto”.

Además, tuvo palabras para quienes lo criticaron por bajarse del viaje a Barranquilla por dificultades personales: “Son problemas míos, yo no te los voy a decir a ti, tú no me los vas a solucionar, son cosas personales que yo tengo. Dicen que uno es antipatriota, que se tiró del barco, pero si hubiese sido otro jugador no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

También aclaró que fue el propio Ricardo Gareca quien lo autorizó para salir: “Lo hablé con mi jefe en ese momento y él me dejó salir, no entiendo cuál es el problema, él lo entendió. Mis problemas los fui a solucionar el sábado y domingo”.