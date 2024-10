Carlos Palacios rompe el silencio y da detalles de su polémica salida de la Roja

Este miércoles, Colo Colo venció por la cuenta mínima a Unión La Calera, un resultado que le permite superar a la Universidad de Chile y posicionarse como los únicos líderes del Campeonato Nacional, a falta de tres fechas para el final. Por lo mismo, la felicidad era máxima una vez terminado el encuentro en el estadio Nicolás Chahuán. Varios en el Cacique se animaron a hablar, incluso Carlos Palacios, quien no pudo jugar este compromiso luego de que la ANFP no lo autorizara tras su comentada salida de la selección chilena antes del partido ante Colombia por las Eliminatorias.

Al ser consultado por esta determinación que lo dejó sin poder jugar ante los Cementeros, la Joya aprovechó de aclarar que la decisión de no seguir en la Roja no fue unilateral, contradiciendo lo que afirmaron en Quilín: “Lo respeto, hoy vine a apoyar a mis compañeros, confiaba totalmente en ellos. No fue unilateral mi salida, en el comunicado dijeron que yo estaba liberado, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, pero está bien, lo respeto”.

“Si hubiese sido otro jugador no lo hablarían tanto”

Además, tuvo palabras para quienes lo criticaron por bajarse del viaje a Barranquilla por dificultades personales: “Son problemas míos, yo no te los voy a decir a ti, tú no me los vas a solucionar, son cosas personales que yo tengo. Dicen que uno es antipatriota, que se tiró del barco, pero si hubiese sido otro jugador no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

Foto: Javier Salvo/Photosport

También aclaró que fue el propio Ricardo Gareca quien lo autorizó para salir: “Lo hablé con mi jefe en ese momento y él me dejó salir, no entiendo cuál es el problema, él lo entendió. Mis problemas los fui a solucionar el sábado y domingo”.

Por último, respondió de una llamativa forma sobre su visita al circo el domingo: “¿Tú tienes hijos? ¿Qué darías por tu hijo? ¿Para ti tu hijo es todo?... ¿Te estoy respondiendo la pregunta?”.