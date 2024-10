“¿Tienes hijo?”: Carlos Palacios enfrenta a periodista para explicar su ida al circo tras borrarse de la Roja

La última fecha FIFA en la que Chile se enfrentó contra Brasil y Colombia tuvo un hecho que terminó llamando la atención. Después de la caída contra la Canarinha, el futbolista de Colo Colo, Carlos Palacios, dio a conocer su deseo de dejar la concentración de la Roja.

“La Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el seleccionado nacional Carlos Palacios ha sido liberado de la convocatoria debido a que el jugador informó tener problemas personales”, informaron desde la ANFP.

Poco después de aquello, el volante ofensivo del Cacique asistió a un show del circo de Los Tachuelas, los que publicaron una fotografía en sus redes sociales con el jugador.

“¿Te pusiste nerviosa? Felices con tu visita Carlos Palacios. La risa es el mejor remedio para todo querido amigo”, escribieron acompañando la imagen.

Ahora, después del encuentro de Colo Colo contra Unión La Calera, Palacios tomó la palabra para explicar su asistencia al circo tras ser consultado por aquello. “¿Tú tienes hijos? ¿Qué edad tienen tu hijo? ¿Te muestro la foto de mi hijo en el circo? Ahí tienes la respuesta. ¿Para ti tu hijo es todo? Ahí te lo estoy respondiendo, ¿no? ¿Te respondí la pregunta o no?”, indicó.

Más explicaciones

Al ser consultado por la determinación que lo dejó sin poder jugar ante los Cementeros, la Joya aprovechó de aclarar que la decisión de no seguir en la Roja no fue unilateral, contradiciendo lo que afirmaron en Quilín: “Lo respeto, hoy vine a apoyar a mis compañeros, confiaba totalmente en ellos. No fue unilateral mi salida, en el comunicado dijeron que yo estaba liberado, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara, pero está bien, lo respeto”.

Además, tuvo palabras para quienes lo criticaron por bajarse del viaje a Barranquilla por dificultades personales: “Son problemas míos, yo no te los voy a decir a ti, tú no me los vas a solucionar, son cosas personales que yo tengo. Dicen que uno es antipatriota, que se tiró del barco, pero si hubiese sido otro jugador no lo hablarían tanto como lo hacen conmigo”.

También aclaró que fue el propio Ricardo Gareca quien lo autorizó para salir: “Lo hablé con mi jefe en ese momento y él me dejó salir, no entiendo cuál es el problema, él lo entendió. Mis problemas los fui a solucionar el sábado y domingo”.

Ahora, Carlos Palacios deberá prepararse para el próximo partido de Colo Colo que se disputará este domingo contra Palestino tras recibir la autorización por parte de la ANFP para hacerlo.

La entidad que rige al fútbol chileno, que un día antes había notificado a los albos de que no podrían ocupar al ariete en el Nicolás Chahuán, ahora les entrega una señal tranquilizadora: Palacios podrá actuar en La Cisterna, frente al cuadro árabe, sin que medie el peligro de que pierdan los puntos, el principal temor que ha circulado en Pedreros en medio de la controversia.