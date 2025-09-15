Nicolás Guerra pone mesura en la U tras la Supercopa: “No sirve de nada si no ratificamos en un partido de copa”.

Universidad de Chile vive días de ilusión. El domingo goleó 3-0 a Colo Colo en la final de la Supercopa. Sin embargo, puertas adentro el discurso es de cautela. Así lo refleja Nicolás Guerra, autor de uno de los tantos en Santa Laura, quien advierte que el verdadero examen será este jueves, cuando enfrenten a Alianza Lima en los cuartos de final de ida de la Copa Sudamericana.

“Lo que nos caracteriza a nosotros es el buen juego y jugar de manera compacta. Tanto cuando tenemos como cuando no el balón. Tenemos que seguir fortaleciendo las cosas que nos tienen acá”, planteó el delantero.

El atacante valoró la actuación del equipo, pero insistió en que lo importante es proyectar ese rendimiento al plano internacional. “Uno siempre se prepara para estar óptimo para el equipo. Yo me sentía muy preparado. El resultado me dejó muy feliz. Era una final y había que ganarla”, comentó.

Guerra, tras marcar el 2-0 de la U ante Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

La victoria, reconoce, genera confianza de cara a lo que viene. “Ganar te llena de alegría, emoción y confianza. Lo vamos a tomar como un plus para ganar esta llave allá”, afirmó, aludiendo al desafío frente al cuadro íntimo en Lima. Guerra sabe que no será un duelo sencillo: “Es un gran equipo y será difícil. Vamos a ir allá a ganar. En esta instancia no hay partidos fáciles y no tener a nuestra gente será difícil, pero sé que nos apoyarán desde todos lados”.

La mesura es el mensaje que busca instalar el plantel. “Yo creo que como club se tiene que aspirar a lo máximo, pero igual hay que ir paso a paso. Los equipos que llegan a estas instancias son difíciles. Vamos a ir a Perú a ganar”, aseguró.

Por lo mismo, el festejo tras el triunfo sobre el Cacique fue moderado. El propio Guerra lo graficó: “Ayer no pudimos celebrar tanto porque tenemos un partido importante con Alianza. No sirve de nada ganar ayer, si no ratificamos lo que somos en un partido de copa”.

El atacante también se dio un momento para destacar a uno de los jóvenes valores del equipo, Lucas Assadi, una de las figuras de la final. “Me pone contento lo de Lucas, ya que he visto todo su proceso. Me pone contento que se le estén dando las cosas. Veo a sus papás y se ven orgullosos. Se sacrifica como todos y me alegra que se le dé a un jugador de casa”, dijo.

La U viaja a Lima. Pero también sigue pendiente de la Liga de Primera. Y Guerra lo resume en una frase que refleja el espíritu del plantel, pese a la distancia que actualmente tienen con Coquimbo Unido. “Mientras hayan posibilidades de ganar, nosotros vamos a luchar hasta el final”, enfatizo.