¿Está cortado Carlos Palacios? La formación que prepara Miguel Ángel Russo en Boca Juniors

Tras los incidentes vividos el último domingo en el Gigante de Arroyito, en los que Carlos Palacios protagonizó un gesto de reproche hacia Claudio Úbeda por su cambio, el panorama en Boca no se encamina a la normalidad. El cuerpo técnico buscó limar asperezas rápidamente. Sin embargo, el protagonista de la polémica se encuentra todavía en el centro de la atención.

En el análisis táctico del cuerpo técnico, liderado por Miguel Ángel Russo, la posible modificación más evidente es el regreso de Agustín Marchesín al arco en lugar de Leandro Brey. No obstante, otro punto de discusión se centra en el ex Unión Española y Colo Colo. La evaluación actual se vincula más bien a un rendimiento que ha mostrado altibajos en las últimas fechas, según consignó TyC Sports.

Palacios no estaba contento cuando salió ante Rosario Central. pc

Dentro del equipo de trabajo se reconoce que Palacios ha tenido un desempeño irregular. Esta situación abre la puerta a que Williams Alarcón, el otro chileno del plantel, pueda ocupar su lugar en la alineación inicial frente a Central Córdoba. Alan Velasco se perfila como segunda alternativa, aunque con menor consenso dentro del cuerpo técnico.

La decisión final sobre la presencia de Palacios en el once titular se tomará más cerca del partido. La idea del entrenador es evaluar físicamente al chileno y considerar la dinámica del equipo en los entrenamientos previos al encuentro.

En este contexto, la presencia del formado en Plaza Chacabuco, titular indiscutido hasta hace poco, se discute. La necesidad de encontrar equilibrio en la mitad de la cancha podría inclinar la balanza hacia la inclusión de Alarcón. La definición del once titular frente a Central Córdoba será, entonces, un termómetro para Palacios.

El equipo de Boca sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.