La decisión de Miguel Ángel Russo tras la última rabieta de Carlos Palacios en Boca Juniors.

En Boca Juniors no hay semana sin que el ambiente se tense por algún episodio extrafutbolístico. Esta vez, el protagonista fue, nuevamente, Carlos Palacios, quien volvió a quedar en el centro de la polémica tras el empate frente a Rosario Central.

El volante chileno fue reemplazado en la segunda mitad y no ocultó su descontento. Las cámaras de la transmisión lo mostraron discutiendo con Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico, por la decisión de sacarlo. Su reacción, con gestos de molestia y recriminaciones, rápidamente se transformó en tema en los medios argentinos y en las redes sociales, donde abundaron las especulaciones sobre las consecuencias que podría acarrear.

La escena alimentó versiones sobre un posible choque con el entrenador Miguel Ángel Russo. La prensa transandina, de hecho, advirtió que este tipo de episodios no pasan inadvertidos, sobre todo considerando el historial del plantel, donde ya se habían registrado situaciones similares. El caso de Edinson Cavani, quien también mostró malestar por una sustitución semanas atrás, fue citado de inmediato como antecedente.

Pese al revuelo, la señal que entregaron desde el propio equipo fue de calma. Según consignó TyC Sports, el cruce entre Palacios y Úbeda no pasó de una discusión en caliente. El chileno tendrá, eso sí, una conversación con el cuerpo técnico en la práctica programada para este martes, con la intención de aclarar lo sucedido y dar por cerrado el episodio. Desde Argentina adelantan que Palacios no perderá su lugar en la oncena inicial, al menos en el corto plazo, siempre que logre dejar atrás la tensión y concentrarse en lo futbolístico.

La situación, sin embargo, reabre el debate sobre el presente del mediocampista en la Ribera. Llegó con la expectativa de consolidarse como pieza clave, pero su adaptación ha sido intermitente y marcada por episodios de este tipo. En su paso por Colo Colo ya había mostrado gestos de inconformidad cuando era sustituido.