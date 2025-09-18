SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sorpresas y grandes ausentes: los 21 convocados por Nicolás Córdova en la Roja para el Mundial Sub 20

El técnico dio a conocer el listado de futbolistas que competirán en la cita planetaria que se llevará a cabo en el país.

Lucas Mujica 
Lucas Mujica
Sorpresas y grandes ausentes: los 21 convocados por Nicolás Córdova en la Roja para el Mundial Sub 20.

Nicolás Córdova entregó la nómina definitiva de la Roja Sub 20 que disputará el Mundial de la categoría en Chile. El técnico, que además se desempeña como jefe de las selecciones juveniles masculinas, oficializó este jueves la lista de 21 jugadores, apenas dos días antes del plazo fijado por la FIFA.

El exvolante enfrentó una compleja decisión: de los 55 futbolistas considerados en el listado preliminar, solo 21 fueron seleccionados, tres de ellos arqueros.

Dos bajas sensibles

La gran sorpresa está en los nombres que no aparecen. Iván Román y Damián Pizarro, piezas en la época del Sudamericano se proyectaban como titulares, finalmente quedaron fuera de la convocatoria.

El caso de Román se resolvió en medio de un escenario adverso. El defensor fue expulsado en el último partido del Sudamericano ante Brasil y recibió una sanción de tres fechas, lo que lo marginaba de toda la fase de grupos. A ese escenario se sumó la negativa del Atlético Mineiro, club que decidió no liberarlo, confirmando así su ausencia.

La situación de Pizarro también se fue complicando. El delantero no se presentó a los amistosos frente a Nueva Zelanda, duelos que el propio DT calificó como cruciales por la cercanía con el debut y por el rival, precisamente el mismo del estreno mundialista. “Estaba convocado y él prefirió privilegiar sus vacaciones antes que estar acá”, señaló en su momento el estratega.

Entre las bajas también destaca Sebastián Arancibia. El carrilero de la UC se ha consolidado en el equipo de Daniel Garnero, sin embargo, Córdova optó por no incluirlo en el certamen planetario. Una situación parecida con Diego Corral. De la U, no está Ignacio Vásquez.

Refuerzos desde afuera

Córdova, sin embargo, sí logró asegurar la presencia de varios jugadores que militan en el extranjero, pese a que los clubes no tienen la obligación de cederlos en estas competencias.

Entre ellos destaca Matías Pérez, defensor del Lecce formado en Curicó Unido, cuyo club incluso adelantó su convocatoria en redes sociales antes del anuncio oficial. Los otros que juegan en el extranjero son Lautaro Millán, de Independiente, y Willy Chantiliez, del Huesca.

Los 21 elegidos

La nómina definitiva quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Sebastián Mella (Huachipato), Ignacio Sáez (U. de Chile), Gabriel Maureira (Colo Colo).

Defensores: Ian Garguez (Palestino), Matías Pérez (Lecce, ITA), Nicolás Suárez (Colo Colo), Felipe Faúndez (O’Higgins), Patricio Romero (Cobreloa), Milovan Celis (Unión Española).

Mediocampistas: Joaquín Silva (S. Wanderers), Lautaro Millán (Independiente, ARG), Agustín Arce (D. Limache), Nicolás Cárcamo (Huachipato), Mario Sandoval (Audax Italiano), Flavio Moya (U. de Chile).

Delanteros: Willy Chatiliez (Huesca, ESP), Francisco Rossel (U. Católica), Francisco Marchant (Colo Colo), Rodrigo Godoy (O’Higgins), Vicente Álvarez (U. San Felipe), Emiliano Ramos (Everton).

