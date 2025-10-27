En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini enfrenta al Atlético Madrid en la liga española
El conjunto verdiblanco quiere consolidarse en la parte alta de la clasificación contra los colchoneros.
Minuto a minuto
Real Betis 0-2 Atlético Madrid
Ya se juega el segundo tiempo entre Betis y Atlético de Madrid
El contragolpe para el segundo gol de Atlético de Madrid
¡Final del primer tiempo!
Betis cae de local por 0-2 ante Atlético de Madrid, por la fecha 10 de LaLiga.
45+2′ ¡Gol de Atlético de Madrid!
Álex Baena, en un buen contragolpe, anota el 0-2 sobre Betis.
Así fue el golazo de Atlético de Madrid
4′ ¡Goooool de Atlético de Madrid!
Giuliano Simeone, con una gran definición, marca la apertura de la cuenta ante Betis.
Así forma Atlético de Madrid
Los elegidos por Manuel Pellegrini en Betis
¡Arranca el partido!
Betis recibe a Atlético de Madrid por LaLiga.
El duelo entre la escuadra de Manuel Pellegrini ante el equipo del Cholo Simeone está pactado para las 17.00 horas de Chile, en el estadio La Cartuja de Sevilla.
Igualados en puntos: así están ambos equipo en la tabla de posiciones
¡Bienvenidos!
Buenas tardes. Les damos la bienvenida al relato en vivo del duelo entre Betis y Atlético de Madrid, válido por la fecha 10 de LaLiga.
