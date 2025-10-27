SUSCRÍBETE
El Deportivo

La resignación de Manuel Pellegrini tras derrota del Betis: “El marcador no refleja lo que pasó en el partido”

Consumada la derrota de 2-0 ante Atlético de Madrid, el entrenador chileno advirtió que “el equipo nunca bajó los brazos”. De acuerdo con su análisis, el rival “hizo el gol temprano y después hicieron el fútbol que más les gusta”.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manuel Pellegrini dice que Betis mereció más ante Atlético de Madrid. FOTO: AFP.

Manuel Pellegrini mastica una nueva derrota al mando del Betis. El 2-0 que le propinó Atlético de Madrid en Sevilla cortó una racha de ocho partidos y, de paso, alargó a diez la cantidad de victorias de Diego Simeone sobre el Ingeniero, en 15 partidos.

“El marcador no refleja lo que pasó en el partido. Nos hicieron dos goles en momentos sicológicos, en los primeros minutos consiguieron un gran gol, con un remate de Simeone. Después de eso hicieron el fútbol que más le gusta. Lo mismo el otro tanto, a los 46’, lo que refuerza su capacidad defensiva. Tuvimos ocasiones para descontar, ellos hicieron dos golazos y encontraron el fútbol que más les gusta hacer y lo hicieron muy bien”, resumió el Ingeniero en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el ingreso de Giovani lo Celso, en el inicio de la segunda parte, encendió el juego de los sevillanos. El argentino hizo jugar a los hombres en punta y tuvo un par de disparos al arco que salieron muy rectos a las manos del portero Jan Oblak.

“Gio (Lo Celso) entró muy bien para darnos mayor volumen ofensivo, nos faltaba esa precisión y pudo encontrarla. Terminó jugando el jueves por la Europa League y era mejor partir así. Su entrada nos hizo tener mayor posesión y ocasiones claras. No pudimos marcar y Atlético de Madrid hizo un buen partido, que le permitió llevarse el triunfo”, explicó el Ingeniero.

Consultado por la falta de un delantero goleador, el santiaguino agregó que “siempre hay cosas por mejorar, pero no hay que olvidar que jugamos contra el Atlético. Ellos se pusieron en ventaja a los tres minutos y reforzaron su capacidad defensiva, encontraron los espacios. Tuvimos ocasiones, pero no se convirtieron. No creo que buscando una cosa puntual hubiera cambiado el marcador”.

Faltó el gol

Los béticos tuvieron capacidad para reaccionar en la segunda mitad, cuando el cuadro colchonero se sentía más cómodo en el partido. Sin embargo, el descuento nunca llegó “por distintos motivos”, tal como aclaró el DT chileno.  

“En el segundo tiempo tuvimos acciones que no terminaron bien por distintos motivos. El equipo nunca bajó los brazos y buscó la capacidad de encontrar al menos el descuento. No se dio y nos tocó perder. No estuvimos finos en el último tercio para marcar. Dominamos el segundo tiempo y no logramos descontar. Ellos entraron bien en los primeros minutos y el gol les ayudó mucho”, afirmó el entrenador.

En el final del primer tiempo, el zaguero verdiblanco Natan cayó en el área y los locales reclamaron penal. Precisamente, a partir de esa polémica salió el 2-0 del Atlético. Al respecto, Pellegrini comentó que “esa jugada puntual fue importante, poque vino el segundo de Atlético de Madrid. No creo que el arbitraje haya sido factor. Vimos a un gran Atlético de Madrid y a un Betis que intentó por todos los medios”.

