Sudamérica vs. Europa: las justificaciones del Cholo Simeone para explicar el fracaso del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

No fue un buen Mundial de Clubes para Atlético de Madrid. Este lunes, vencieron por la cuenta mínima a Botafogo, en el cierre del Grupo B de la competencia, un resultado con el que alcanzaron las seis unidades en la zona. Sin embargo, la derrota 4-0 que sufrieron en el debut ante PSG fue determinante, ya que quedaron eliminados por diferencia de goles.

Diego Simeone, DT del club, lamentó este cierre de temporada y, en particular, una jugada que pudo cambiar el encuentro ante los de Río de Janeiro: “Con la frustración de no poder pasar. Hacer seis puntos en el grupo no era malo, pero nos condenó el partido con el PSG, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy hubo situaciones para adelantarnos. Luego estuvo el penalti ese en el que revisó una jugada anterior para que no cobre el penalti que fue. Más de lo mismo”, comenzó diciendo.

“Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado. El objetivo era seguir y no pudimos lograrlo. Hicimos seis puntos, de tres partidos ganamos dos, competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil. A nadie le importa todo lo que estamos hablando, mañana ya no estás en este torneo y duele porque hicimos mucho esfuerzo”, añadió.

Sudamérica vs. Europa

El Cholo hizo una llamativa comparación entre el ritmo con el que arribaron los equipos sudamericanos en contraste con los europeos: “Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito y entusiasmante, pero a los europeos nos alcanza al final de temporada y a los sudamericanos en el pleno”.

Foto: @Atleti

“Hicimos los mismos puntos que el campeón de la LIbertadores y la Champions, y nos quedamos fuera. Es la parte hermosa del fútbol, te dice que estamos cerca, pero siempre nos falta un poco más”, cerró.

De esta manera, el equipo de Simeone, que efectuó una millonaria inversión a inicios de la temporada con refuerzos como Julián Álvarez o Conor Gallagher, cierra sin títulos una floja temporada: tercero en LaLiga, eliminados en los octavos de final de la Champions ante Real Madrid, afuera en las semifinales de la Copa del Rey contra Barcelona y sin clasificar a la ronda final del Mundial de Clubes.