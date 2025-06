Arturo Vidal queda en serio riesgo de perderse los próximos partidos de Colo Colo. No son encuentros menores. Los albos deben ponerse al día en la Liga de Primera justo en los encuentros que ningún jugador del Cacique quiere perderse: ante Universidad Católica y Universidad de Chile.

El Rey depende del dictamen del Tribunal de Disciplina, que este martes revisará el informe del juez Fernando Véjar, quien expulsó al mediocampista en los últimos minutos del partido que el equipo de Jorge Almirón perdió ante Audax Italiano, un nuevo tropiezo en un accidentado calendario a todo nivel. El escenario no es halagüeño para el futbolista.

Fernando Véjar denuncia fuerte insulto: Arturo Vidal queda al borde de perderse los clásicos de Colo Colo ante la UC y la U

Inicialmente, Véjar había atribuido la decisión de expulsar al Rey a una conducta específica. “Desaprobar un cobro”, explicó después del compromiso, en una breve referencia al incidente.

Sin embargo, el informe que hizo llegar al Tribunal de Disciplina es mucho más específico y, a partir de ahí, abre la puerta para un castigo duro. "Debo hacer presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, este jugador reacciona de manera agresiva, insultándome en reiteradas oportunidades, gritando a viva voz: ‘Malo cu..., soy muy malo’“, sostiene el réferi.

Véjar recalca el carácter de la enérgica, y desmedida, protesta. “Toda esta acción la realizó de manera intimidante, intentando acercarse a mi persona buscando una confrontación“, especifica, en un argumento que la corte deportiva puede, incluso, considerar como un agravante al momento de establecer la sanción.

Vidal, en pleno encontrón con Véjar (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Vidal no admitió el insulto

Vidal había hablado después del encuentro. Naturalmente, le bajó el perfil a su actuación. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, declaró.

Después, su versión se contradice con la que plasmó Véjar en su informe. “Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije: ‘en el primer tiempo te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido’, y no le gustó mucho. Le dije “revísalo, revísalo” y me mostró las dos amarillas”, complementó.

“No, es doble amarilla. No le dije ningún garabato. Le dije ‘soy el capitán y soy el único que te puede hablar’. La verdad es que me han tocado buenos árbitros en Chile, pero este árbitro no está para dirigir partidos de Colo Colo o la U”, insistió.

Véjar informó con claridad que las palabras habían sido otras. Y bien se sabe que para el tribunal la palabra del árbitro es, virtualmente, ley.