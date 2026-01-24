La revelación de inédita discusión entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho: “Se lo dijo casi llorando”

Una inédita revelación entregó detalles de la relación entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho. Un testimonio de Aitor Karanka, exsegundo entrenador del Real Madrid y quien incluso llegara a hacerse cargo del primer equipo, dio detalles de una inédita conversación entre los portugueses.

Actualmente, el exdefensor, que tuvo pasos en clubes como el Middlesbrough, Nottingham Forest o Birmingham City, es el director de desarrollo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

En un extenso diálogo en el Cafelito de Josep Prederol, en el Chiringuito de Jugones, Karanka dio detalles de la relación entre el astro luso y el técnico: “En un partido de Copa contra el Valencia, Mourinho le echa la bronca a Cristiano. Y Cristiano responde delante de todos: ‘Yo que te he apoyado tanto…’, casi llorando”, le preguntó el periodista. La escena sorprendió al resto del plantel que también se encontraba en el vestuario.

Karanka continuó revelando situaciones privadas de su entorno de ese entonces. Además, aseguró que la relación entre los portugueses era prácticamente paternal. “Tengo memoria selectiva”, dijo. “Como un padre a un hijo. A lo mejor Jose le dijo eso precisamente para provocar esa reacción. Te estoy echando la bronca delante de todo el vestuario porque eres al que más confianza tengo”, explicó.

Finalmente, pese al choque entre Cristiano Ronaldo y José Mourinho, dos personas ligadas al fútbol y reconocidas por su fuerte personalidad, el otrora zaguero indicó que el tipo de relación y las decisiones del técnico respondían a una lógica colectiva: “Todas las decisiones que tomó Jose, y que tomamos el cuerpo técnico, fueron por el bien del grupo”, zanjó.

El relato de Modric

Por otra parte, hace unas semanas Luka Modric también reveló un momento donde Mourinho hizo llorar a Cristiano: . “Es una relación especial. Como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada”, comenzó señalando a Corriere della Sera.

“Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental”, añadió el croata.

“Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival”, continuó.