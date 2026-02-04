SUSCRÍBETE POR $1100
    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    Javiera Jordán, en colaboración con Basement, fue la encargada de desarrollar el look. Será presentado en una exhibición en Milán, en la antesala de la competición. Chile será el único país latinoamericano en el desfile, en el que participarán Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt en representación.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Valentina Flores / Tironi

    A finales de 2025, Javiera Jordán aceptó un desafío: diseñar los uniformes que los deportistas del Team Chile vestirán en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

    Por ese entonces, la diseñadora chilena recientemente había dado a luz y su trabajo se desarrollaba principalmente a través de la modalidad online.

    Sin embargo, aquello no fue un impedimento para que asumiera el desafío en colaboración con Falabella, a través de su marca Basement.

    Previamente, Jordán ya había trabajado con dicha firma en una colección. Y durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, había pensado en la idea de cómo sería diseñar las vestimentas para una competición internacional.

    Al igual que en el certamen deportivo que iniciará este viernes 6 de febrero en Italia, Falabella vistió a la delegación nacional para la oportunidad que se desarrolló en Francia.

    A meses de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, Jordán presentó una propuesta que podría sintetizarse en tres pilares esenciales, según relata en entrevista con La Tercera.

    Funcionalidad, comodidad y elegancia. La idea era que no fuera únicamente un look deportivo, sino que también fuera funcional y cómodo, porque es para deportistas, en un contexto deportivo”.

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Javiera Jordán

    Jordán —quien es ampliamente reconocida por sus diseños de alta costura y, especialmente, por sus vestidos para noviasse inspiró en la estética athleisure.

    “Se ocupa full en Nueva York, que es una ciudad para caminar, para moverse, para trabajar”, explica. “Combina prendas elegantes con cortes simples, siluetas limpias y prendas deportivas propiamente tal, que se pueden usar para deporte”.

    “Esta combinación es lo que lo hace elegante y cómodo”.

    Las prendas serán presentadas este miércoles 4 de febrero en Milán, en un fashion show internacional que se dará en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Chile es el único país latinoamericano presente en esta exhibición previa, de la que más de una decena de países y marcas de renombre global —como Ralph Lauren, Armani, Joma y Salomon— también serán parte.

    En representación del país, participarán en el desfile Trinidad de la Noi y el deportista olímpico del Team Chile de Vóleibol Playa, Esteban Grimalt.

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Valentina Flores / Tironi

    Cómo son los uniformes del Team Chile para la ceremonia inaugural de los JJ.OO. de Invierno

    El look incluye una polera para los hombres y un top para las mujeres. Ambas prendas tienen siluetas que dividen el cuerpo en azul (en la parte superior) y un color más cercano al blanco (en la inferior).

    Se complementan con un polerón y un pantalón de buzo con esta última tonalidad; con un abrigo azul marino oscuro, el cual integra estrellas en sus botones; y con un gorro chilote de lana.

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Valentina Flores / Tironi

    La confección de los uniformes se llevó a cabo en los talleres de Mavesa, fábrica de Falabella en Chile, mientras que los gorros fueron tejidos a mano por artesanas de Chiloé, quienes incorporaron técnicas tradicionales del sur del país.

    “Consideré muy importante y bonito integrar a más mujeres chilenas en este proyecto. Y como se trata de unos Juegos Olímpicos de Invierno, era esencial incorporar algo que pudiese abrigar a los deportistas. Ahí me acordé del gorro chilote, que es una prenda clásica del sur y también es súper funcional. Realmente abriga”, comenta la diseñadora.

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Valentina Flores / Tironi

    Durante el proceso, Jordán estudió una serie de elementos clave, tales como la morfología de los deportistas y la paleta de colores.

    “Hay una investigación detrás. Hay una revisión de quiénes son, de cuánto miden, de cuánto pesan, de los deportes que hacen, de cómo se van a sentir, entre otros aspectos. Queremos que se sientan cómodos”.

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno Javiera Jordán

    Al igual que cuando diseña vestidos para novias, dice Jordán, lo fundamental es “interpretar, entender el contexto y traducirlo en ropa que se adapte a ello y que sea un acierto para la ocasión”.

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se desarrollarán entre el 6 y el 22 de febrero, con ceremonia inaugural en Milán, y serán transmitidos en Chile por CHV y Claro Sports.

    En cuanto a lo deportivo, el Team Chile será representado en esquí alpino por Matilde Schwencke y un representante nacional masculino aún por definir; Stephanie Joffroy en ski cross; y Sebastián Endrestad en cross country.

