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    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    Tras el anuncio por parte de las comunas de La Florida, Renca, Paine, Rancagua, Coltauco y Macul se esperaba la adquisición de cerca de 500 mil vales de gas. Sin embargo, la oferta quedó desierta luego que los municipios acusaran que las ofertas de las empresas eran superiores a los valores del Convenio Marco.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Municipios desisten de compra masiva de vales de gas: acusan sobreprecio por parte de empresas ofertantes

    Este martes, los municipios de La Florida, Rancagua, Coltauco, Renca y Macul informaron que habrían desistido de la compra de 500 mil vales de gas de manera conjunta que habían anunciado a finales de marzo.

    Desde los municipios explicaron que la oferta inicial habría quedado desierta luego que las ofertas presentadas por las empresas participantes superaran los valores del Convenio Marco.

    Según detallaron, las ofertas recibidas por la compra conjunta de los 500 mil vales en conjunto resultaban “entre un 6,87% y un 34,69% más caras” que lo estipulado en el Convenio Marco.

    Debido a lo antes señalado, los municipios desistieron de la compra y prefirieron optar por compras individuales. Según las estimaciones de los municipios, se habrían evitado un sobrecosto por aproximadamente $1.747 millones al desistir de esta operación.

    Además de lo anterior, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, anunció que entregaría estos antecedentes a la Fiscalía Nacional Económica para que investigue la situación.

    También enfatizó que continuaría la entrega de 200 mil tickets de gas, cuya entrega del primer tramo se iniciará durante la quincena de mayo.

    Lo que hemos visto acá genera dudas razonables. Queremos creer que esto responde a una mala decisión comercial, pero resulta muy llamativo. Por eso estamos evaluando, junto a los demás alcaldes, los pasos a seguir para que estos antecedentes sean revisados por las instituciones que correspondan, porque aquí lo que está en juego es que las familias paguen precios justos y que los municipios puedan comprar mejor”, señaló al respecto.

    En el caso de Macul, la entrega de vales de gas continuará de manera individual y será aumentada en un 55%, según informó su jefe comunal, Eduardo Espinoza.

    “Si bien la licitación en conjunto con los otros municipios no se concretó, creemos que debemos seguir impulsando iniciativas de este tipo, sobre todo porque son proyectos e ideas que van en directo beneficio de nuestros vecinos más vulnerables”, detalló.

    Por su parte, Félix Sánchez, alcalde de Coltauco, explicó que “al optar por la compra individual, logramos el precio más justo disponible en el sistema estatal, asegurando que este apoyo llegue sin contratiempos a quienes más lo necesitan".

    Mientras tanto, el administrador municipal de Renca, Julián Gallardo, a pesar que la iniciativa no resultara en esta ocasión llamó a continuar intentando esta clase de acciones conjuntas entre municipios.

    Este es solo el inicio de una colaboración entre municipalidades que permita escalar todos los servicios para encontrar mayores beneficios, mejores valores y finalmente mejores oportunidades para cada una de nuestras comunidades”, señaló Gallardo.

    Los municipios involucrados enfatizaron durante esta jornada que aunque desistirían por ahora de este sistema reemplazarían esta licitación con compras individuales.

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