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    “No podemos quedarnos observando”: seis alcaldes se coordinan para la compra masiva de 500 mil balones de gas

    La Florida, Macul, Paine, Coltauco, Renca y Rancagua firmaron un convenio para obtener gas más barato, justo en medio del alza de los combustibles, buscando amortiguar el efecto en el bolsillo de los consumidores.

    Por 
    Luciano Jiménez

    En la Municipalidad de La Florida califican de “histórico” un convenio conjunto entre varios municipios que -liderados por el jefe comunal Daniel Reyes- suscribieron para comprar balones de gas a gran escala.

    La adquisición resulta inédita pues los últimos cambios normativos respecto de compras públicas permiten hacer adquisiciones colectivas. Con eso a la vista, La Florida adquirió 500 mil vales de gas junto a los municipios de Macul, Paine, Coltauco, Renca y Rancagua. Ello permitirá a la gente de sus respectivas comunas adquirir los balones de gas a un precio más económico.

    Con esa jugada los alcaldes marcan un punto en medio de la modificación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), lo que provocó que se traspasara el aumento de precios de bencinas y diésel al consumidor.

    Reyes dice a La Tercera que “nosotros como alcaldes no podemos simplemente quedarnos observando y comentando la realidad, sino que tenemos que ir un paso más allá”. El edil, en todo caso, tampoco ha sido crítico con la decisión del Ejecutivo.

    Pero añade que su iniciativa “en algo va a lograr paliar los efectos que genera esto, principalmente en la clase media, por tanto también ahí queremos hacer un llamado porque creemos que las medidas que se están implementando no son suficientes para paliar los efectos”.

    En La Florida dicen que el momento en que se hizo la adquisición permitirá acceder a un precio bajo, subrayando que es la segunda vez que Reyes impulsa un convenio administrativo con otros municipios, ya que el año pasado trabajó junto a otros en materia de seguridad, lo que permitió realizar operativos en conjunto.

    En esa oportunidad, La Florida realizó un convenio con Puente Alto, Macul, San Joaquín, Pirque y San José de Maipo, en el cual relevaron que “se trata de un compromiso transversal que contempla operativos conjuntos de fiscalización; impulsar el uso de armas no letales; compartir tecnologías como cámaras y comunicación en tiempo real para atacar delitos; tipificar el delito de atentado contra funcionarios de seguridad y otras acciones coordinadas en materia de prevención y protección ciudadana”.

    Pero además se pretende que este convenio de colaboración permita replicar futuras adquisiciones en conjunto a otros municipios, para abaratar costos. También se recalca que este tipo de iniciativas permite generar una imagen de transversalidad política.

    Durante los últimos días la relación entre los alcaldes y el gobierno ha estado tensionada por el alza de los combustibles. Sin ir más lejos, algunos jefes comunales progresistas enviaron una misiva al Presidente Kast en la que criticaron el alza y que ello impactará directamente al bolsillo de la ciudadanía. Pero además criticaron su idea de eliminar las contribuciones a los mayores de 65 años, lo que implicaría menos fondos para los municipios vulnerables que reciben el subsidio del Fondo Común Municipal.

    Más sobre:La FloridaMunicipiosDaniel Reyes

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