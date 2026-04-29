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    Gobernador de Valparaíso cuestiona demolición de viviendas en El Olivar y señala que “existe la posibilidad de reparar esas casas”

    El gobernador Rodrigo Mundaca sostuvo que enviaron un oficio a la Contraloría a la vez que señaló que existen informes que apuntan que “las casas se pueden en cierta medida recuperar y no necesariamente demoler”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    MARIO TELLEZ

    El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, reiteró durante la jornada de este miércoles que no tiene ningún tipo de relación con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la vez que cuestionó la demolición de las viviendas en El Olviar, apuntando que "existe la posibilidad de reparar esas casas".

    En conversación con Radio Pauta, es que el gobernador sostuvo que “no tengo relación con Puduje, ni hola, de ningún tipo, de ninguna naturaleza”, añadiendo que “la característica distintiva del ministro de Vivienda es generar controversia donde quiera que pisa territorio”.

    De acuerdo a lo que agregó el gobernador, “hace dos días atrás le enviamos un oficio a la Contralora General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de demoler 52 casas en El Olivar, porque además, si usted lo piensa y lo reflexiona, esto es revictimizar dos veces a los vecinos”.

    Asimismo, sostuvo que existen informes que apuntan que “las casas se pueden en cierta medida recuperar y no necesariamente demoler”.

    Mundaca, además mencionó que “hay algunas denuncias de que han habido ciertas presiones al interior de la seremia de Vivienda, del Serviu regional precisamente para dar fundamento a la necesidad, comillas, planteada por poduje, comillas, para demoler”.

    “Yo creo que existe la posibilidad de reparar esas casas, existe la posibilidad de sostener esas casas, y por lo tanto me parece que es prematuro señalar con tanta vehemencia que va a demoler”, añadió.

    Tren Santiago Valparaíso

    En la ocasión, el gobernador de Valparaíso además se refirió al proyecto del tren Santiago Valparaíso, apuntando que no está descartado y que se encuentra en fase de estudios.

    Según señaló se reunió con el ministro de Transporte, Louis de Grange, con quein trataron el tema. “Me planteó con toda certeza de que el tren Valparaíso-Santiago se van a realizar los estudios de factibilidad".

    Además agregó que “la impresión que nos quedamos es que existe la voluntad de empujar los estudios suficientes y necesarios para hacer realidad el tren Valparaiso-Santiago y también el tren San Antonio-Santiago”.

    Más sobre:ReconstrucciónViviendasDemolerEl OlivarMinistroGobernadorRodrigo Mundaca

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