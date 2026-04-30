SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Subsecretario Fernández defiende recorte de presupuesto y acusa que el 2025 sí hubo afectación de beneficios sociales

    El subsecretario de Servicios Sociales reafirmó que los recortes de Hacienda no afectarán a las personas, ya que para realizarlo buscan corregir ineficiencias y ordenar el gasto.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Injuv Ñuble

    Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, abordó la polémica en torno a la reducción presupuestaria al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof), desde donde informaron ayer miércoles que no se aplicará la reducción de 3% del presupuesto exigida desde Hacienda a todos los ministerios, sino que el ajuste para 2026 alcanzaría solamente un 2,24%.

    Al respecto, y consultado en Radio Pauta sobre en qué sectores se hará la reducción de presupuesto, Fernández fue claro en reafirmar que no afectarán a las personas.

    “Nos tomamos muy en serio eso: no estamos tocando ningún beneficio directo a las personas", sostuvo.

    Por ejemplo, el Ajuar, indicó, que está dentro del programa de apoyo a recién nacido, “¿pensarían ustedes o alguien que este gobierno va a querer reducir eso?“, cuestionó. ”No tiene sentido. Lo que pasa ahí es que hay un sobre stock. La tasa de natalidad viene bajándose en muchos años y resulta que se sigue comprando en la misma cantidad”.

    “Evidentemente sobran los ajuares, se van guardando en bodegas, no se ejecutan. Entonces, no tiene mucho sentido, pero nunca una voluntad de decir, ‘oye, esto no sirve, lo vamos a eliminar’”, señaló.

    En esta línea, el subsecretario apuntó a que la rebaja en el presupuesto de la Midesof corresponde a un trabajo técnico en donde buscan corregir ineficiencias y ordenar el gasto. Esto, recordó, en el contexto de estrechez fiscal que atraviesa el país.

    Junto con esto, el subsecretario también hizo un punto indicando que, a diferencia de lo que están haciendo ahora, el año pasado “sí hubo afectación de los servicios sociales” en el gobierno del expresidente Boric.

    “Respecto a la Ley de Presupuestos de 2025 hacia el 2026, más la rebaja del 1% del gobierno anterior, hubo afectación de beneficios sociales directamente”,afirmó.

    Como ejemplo, Fernández indicó que hubo una disminución de recursos en el plan de invierno para personas en situación de calle, lo que redujo la disponibilidad de albergues.

    “Nos llamó un alcalde, apenas llevábamos pocas semanas en el gobierno, nos dice, ‘oye, ¿qué pasó? Yo tenía tres albergues el año pasado y ya tengo uno. ¿Y por qué pasó?’ Bueno, porque se habían reducido 2.000 millones de pesos en todo ese programa", explicó Fernández. “Y eso, que es una afectación brutal, o sea, de hecho puede significar la vida de una persona”.

    Sumado a esto, indicó, también hubo recortes en programas para los pacientes de programas sociosanitarios y de iniciativas de salud mental para población vulnerable.

    “Lo hago presente porque, justamente, al mirar esas rebajas dijimos, acá no podemos caer en lo mismo. Tenemos que, de verdad, no reducir ni un solo beneficio directo a las personas”, señaló.

    Más sobre:NacionalAlejandro FernándezMinisterio de Desarrollo Social y FamiliaMidesof

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel

    PIB de EE.UU. crece 2% en el primer trimestre y solicitudes de desempleo caen a mínimos desde 1969

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Lo más leído

    1.
    Pedro Palominos se convierte en el nuevo rector de la Usach y envía mensaje en defensa de la educación pública

    Pedro Palominos se convierte en el nuevo rector de la Usach y envía mensaje en defensa de la educación pública

    2.
    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    Defensoría de la Niñez advierte delicada situación de niños y adolescentes: víctimas de violencia sexual aumentaron un 46%

    3.
    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    Decreto de Hacienda concreta recorte de $32.721 millones en Desarrollo Social y golpea a programas de niñez, pueblos indígenas y juventud

    4.
    Wulf recorta finalmente un 2,24% de su presupuesto y descarta que ajuste implique retroceso en derechos sociales

    Wulf recorta finalmente un 2,24% de su presupuesto y descarta que ajuste implique retroceso en derechos sociales

    5.
    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    Detienen a sujeto que tenía plantación de marihuana en su patio en Ñuñoa: se encontraron 42 plantas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 29 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    Estos son los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo del 1 de mayo

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Paraguay por el Sudamericano Femenino Sub 17

    Corte de Apelaciones revisa solicitud de desafuero contra expresidente Boric presentada por exdirector de SLEP de Atacama

    Winter y megarreforma del gobierno: “Es retrotraer la construcción de un Estado desde el triunfo de Pedro Aguirre Cerda”

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel
    Negocios

    Urbanya: inmobiliaria de familia Santa Cruz rechaza críticas por millonario proyecto en Pudahuel

    PIB de EE.UU. crece 2% en el primer trimestre y solicitudes de desempleo caen a mínimos desde 1969

    CEO de Territoria, firma gestora del MUT, explica proyecto para edificio de la Bolsa de Santiago

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas
    Tendencias

    Qué se sabe de los bots de IA que revelaron a los científicos cómo fabricar armas biológicas

    Por qué deberías empezar a usar inteligencia artificial si tienes una pyme en Chile

    Videos verticales en Netflix: la nueva herramienta para ver contenido en formato de redes sociales

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”
    El Deportivo

    Abel Ferreira explota contra Ariel Holan en el empate de Palmeiras ante Cerro Porteño: “Es triste ver esto en el siglo 21”

    La furia de Darío Benedetto con sus compañeros de Barcelona en plena derrota ante la UC en la Libertadores

    ¿Por qué la UC es líder en su grupo? El criterio de la Conmebol que favorece a Universidad Católica en la Copa Libertadores

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM
    Tecnología

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Esto es una tormenta: Alex Anwandter celebrará 20 años de trayectoria en Movistar Arena

    “Quieren contar una historia distorsionada”: las nuevas denuncias y críticas que reflota la película de Michael Jackson

    El mejor baterista de todos los tiempos según Taylor Hawkins

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica
    Mundo

    Informe de RSF: Violencia y presiones políticas deterioran la libertad de la prensa en Latinoamérica

    Investigación revela cómo oro ilegal de Colombia terminó en la Casa de la Moneda de EE.UU.

    Hamas tilda de “piratería” el abordaje por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla en el Mediterráneo

    Papas rellenas de ricota y espinaca
    Paula

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos

    Qué cambia en una niña y un niño cuando un adulto sabe acompañar la lectura