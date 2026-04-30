Subsecretario Fernández defiende recorte de presupuesto y acusa que el 2025 sí hubo afectación de beneficios sociales

Alejandro Fernández, subsecretario de Servicios Sociales, abordó la polémica en torno a la reducción presupuestaria al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof), desde donde informaron ayer miércoles que no se aplicará la reducción de 3% del presupuesto exigida desde Hacienda a todos los ministerios, sino que el ajuste para 2026 alcanzaría solamente un 2,24%.

Al respecto, y consultado en Radio Pauta sobre en qué sectores se hará la reducción de presupuesto, Fernández fue claro en reafirmar que no afectarán a las personas.

“Nos tomamos muy en serio eso: no estamos tocando ningún beneficio directo a las personas", sostuvo.

Por ejemplo, el Ajuar, indicó, que está dentro del programa de apoyo a recién nacido, “¿pensarían ustedes o alguien que este gobierno va a querer reducir eso?“, cuestionó. ”No tiene sentido. Lo que pasa ahí es que hay un sobre stock. La tasa de natalidad viene bajándose en muchos años y resulta que se sigue comprando en la misma cantidad”.

“Evidentemente sobran los ajuares, se van guardando en bodegas, no se ejecutan. Entonces, no tiene mucho sentido, pero nunca una voluntad de decir, ‘oye, esto no sirve, lo vamos a eliminar’”, señaló.

En esta línea, el subsecretario apuntó a que la rebaja en el presupuesto de la Midesof corresponde a un trabajo técnico en donde buscan corregir ineficiencias y ordenar el gasto. Esto, recordó, en el contexto de estrechez fiscal que atraviesa el país.

Junto con esto, el subsecretario también hizo un punto indicando que, a diferencia de lo que están haciendo ahora, el año pasado “sí hubo afectación de los servicios sociales” en el gobierno del expresidente Boric.

“Respecto a la Ley de Presupuestos de 2025 hacia el 2026, más la rebaja del 1% del gobierno anterior, hubo afectación de beneficios sociales directamente”, afirmó.

Como ejemplo, Fernández indicó que hubo una disminución de recursos en el plan de invierno para personas en situación de calle, lo que redujo la disponibilidad de albergues.

“Nos llamó un alcalde, apenas llevábamos pocas semanas en el gobierno, nos dice, ‘oye, ¿qué pasó? Yo tenía tres albergues el año pasado y ya tengo uno. ¿Y por qué pasó?’ Bueno, porque se habían reducido 2.000 millones de pesos en todo ese programa", explicó Fernández. “Y eso, que es una afectación brutal, o sea, de hecho puede significar la vida de una persona”.

Sumado a esto, indicó, también hubo recortes en programas para los pacientes de programas sociosanitarios y de iniciativas de salud mental para población vulnerable.

“Lo hago presente porque, justamente, al mirar esas rebajas dijimos, acá no podemos caer en lo mismo. Tenemos que, de verdad, no reducir ni un solo beneficio directo a las personas”, señaló.