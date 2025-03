“Debió estar, aunque fuera el jugador 24″: critican a Gareca por no citar a Nicolás Guerra, figura de la Roja ante Panamá

Ricardo Gareca reveló la lista de convocados para los partidos eliminatorios frente a Paraguay y Ecuador. El Tigre consideró a 24 jugadores. La atención estuvo puesta en dos polos: primero, la convocatoria del recientemente nacionalizado Fernando Zampedri, de quien se espera que aporte la contundencia que la Roja necesita para acercarse al séptimo puesto, el último de los que dan opciones de ir al Mundial, a través del repechaje, y la presencia de representantes de la Generación Dorada como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz, incluso a pesar de la escasa actividad que ha tenido el Rey, debido a problemas físicos.

En la lista del Tigre hay siete delanteros. Además del Toro y del Niño Maravilla, figuran Eduardo Vargas, Darío Osorio, Alexander Aravena, Lucas Cepeda y Diego Valdés, aunque, en rigor, el exaudino es mediocampista ofensivo.

Como en todo llamado, hay ausencias. Entre las más notorias están, por ejemplo, las de Carlos Palacios y Mauricio Isla. La lista considera otros nombres interesantes como Marcelino Nuñez, Erick Pulgar y Williams Alarcón. En el arco, no figura Gabriel Arias, figura en el estelar Racing de Gustavo Costas.

En el ataque no aparecen Ben Brereton, Víctor Dávila ni Bruno Barticciotto. Tampoco fue citado Nicolás Guerra. El delantero de la U fue la principal figura del amistoso frente a Panamá, en el que anotó tres goles. “Hacer tres goles es muy difícil. Para cualquier goleador y en cualquier partido. No es tan fácil. A veces uno comete el error de pensar ‘bueno, son partidos amistosos’, pero hacer tres goles es muy difícil. Habla de las condiciones de él como goleador. Es joven, tiene 25 años, ni siquiera llegó a una etapa madura para él”, valoró Gareca después del apronte en Viña del Mar. “A veces tiene esa intuición que, como son de una estatura baja, medio escurridizos, quisimos en el ataque ver esa opción, nada más. Ofrece alternativas diferentes”, complementó esa vez. Ahora, ni siquiera lo tuvo en cuenta.

Reproches y mesura

La ausencia de Guerra causa extrañeza. Principalmente, porque el ariete azul aprovechó plenamente la opción que le ofreció el seleccionador. “Una vez más Gareca, nomás. Ya no es sorpresa. El Nico aprovechó la opción. Puede ser una alternativa. Es muy raro. Estará buscando otras posibilidades, pero si le dan la oportunidad y la aprovecha, debió estar. Ahora hay que reanimarlo, debe ser un golpe fuerte. Lo lógico es que haya estado entre los 24, aunque sea el jugador 23″, considera Roberto Reynero, histórico jugador de Universidad de Chile.

“Yo lo viví, cuando Orlando Aravena hizo la nómina para ir a Brasil. Nico se debe haber entusiasmado. Ojalá que la parte sicológica no le afecte. Tiene que demostrarle a Gareca que se equivocó. Uno tiene que rendir semana a semana para que se fijen. Después del último partido, lo alaban, por los goles, la personalidad, aunque el rival no era de los mejores y después no lo consideran. Tuvo la oportunidad, la aprovechó y que no aparezca es raro. Hay que apoyarlo”, enfatiza.

Menos enérgica es la postura de César Vaccia. “Depende de los momentos. Es una interpretación. Estoy poniéndome en la cabeza de Gareca. Él sabe que no hay margen de error. Son los últimos partidos. Seguramente, necesita jugadores con más experiencia, más probados. Siempre hay que hacer los tres goles, pero ahora necesita jugadores para competir en un alto nivel y con un estrés alto”, explica el estratega que condujo a los azules al bicampeonato entre 1999 y 2000. “Tiene que ganar puntos y por eso trae a Zampedri, un tipo probado, que va a tener más chances que el Nico. Y en Eduardo Vargas siempre ha tenido fe. A Guerra no lo lleva, porque no pretende hacerlo jugar. Y vuelve Alexis. Y tampoco creo que vaya a jugar con tres delanteros ante Paraguay”, estima.

En ese escenario, opta por valorar otros elementos. “Hay otros factores. La experiencia, horas-cancha. Es un tema de jerarquía, experiencia y del estrés que implican estos encuentros”, insiste.

Vaccia afirma que la decisión de Gareca no alcanza para poner en duda la utilidad de los partidos amistosos. “Estos partidos sirven para ver jugadores. Hay gente que rindió, Gareca pudo verla y están. Lo que pasa es que lo del Nico es más notorio, porque marcó tres goles. Por otro lado, al Nico le sirvió en la U”, sentencia.