Menos viajes y más lejos de la prensa: en qué estuvo Ricardo Gareca en la previa a la fecha clave de la Roja

Este viernes, Ricardo Gareca revelará la lista de jugadores que afrontarán los partidos frente a Paraguay y Ecuador. La lista se difundirá a través de las plataformas oficiales de la Roja, la estrategia que ha ocupado el DT para evitar el contacto con los medios de comunicación. Otra vez, ambos encuentros revisten carácter de decisivos. El empate frente a Perú y el triunfo sobre Venezuela, en las últimas jornadas de las Eliminatorias durante 2003, alcanzaron para mantener la mínima esperanza de colarse en el Mundial que México, Estados Unidos y Canadá y, en lo sicológico, para mejorar considerablemente el ánimo del fútbol nacional.

Para el futuro inmediato de Gareca, ambos resultaron fueron decisivos: garantizaron su permanencia por la recta final de las clasificatorias. La suma de unidades cuadró con la exigencia de la ANFP después de la dolorosa caída ante Colombia. En una reunión telefónica, Pablo Milad le había exigido sumar cuatro de los siguientes seis puntos en disputa. Los logró. Eso sí, una catástrofe en el mes en que parte el otoño, con una eliminación matemática del máximo evento, alterará considerablemente el escenario.

En la práctica, por ejemplo, la suma no resultó suficiente para escalar al séptimo puesto, la última posibilidad de colarse en la fiesta planetaria, a través del repechaje. Chile sigue noveno, a cuatro puntos de Bolivia, el cuadro que detenta ese casillero. Después del triunfo sobre los llaneros, sin embargo, la felicidad fue tal que en Quilín se comprometieron a brindarle todas las condiciones para llegar en el mejor nivel posible a marzo. Incluso a abrir la billetera para eventuales viajes del técnico. Con fines profesionales, por cierto. La semana pasada, eso sí, Milad le recordó las obligaciones. “En cada partido que resta nos jugamos la clasificación. El profe tiene bastante más alternativas que antes, se abrieron nuevos horizontes con más alternativas de distintas características, principalmente futbolistas jóvenes”, estableció el máximo dirigente del fútbol nacional

Viajó menos: en qué estuvo Ricardo Gareca antes de dar la lista de la Roja para la vuelta de las Eliminatorias

Gareca, incluso, viajó a Europa. Acompañó a la selección Sub 20, que se alistaba para el Sudamericano de la categoría con la mira puesta en el Mundial que se realizará en el país entre septiembre y octubre, aunque su preocupación fundamental era otra: reunirse con los jugadores nacionales que militan en el Viejo Continente a los que tenía en mente para un mes crucial. Particularmente, con uno: Alexis Sánchez. El Niño Maravilla aún no había jugado por el Udinese, aunque para el Tigre ese dato resultaba anecdótico frente a una convicción: si estaba en condiciones físicas, iba a considerarlo en su proceso en la Roja.

La otra concesión que recibió fue la implementación de un microciclo con jugadores del medio local y del partido amistoso frente a Panamá, que terminó en una goleada por 6-1, con una notable actuación de Nicolás Guerra, autor de un hat-trick, y el rodaje de algunas figuras del medio local que Gareca tiene en cuenta para afrontar los encuentros importantes. La actuación frente a los centroamericanos perfectamente le puede abrir al azul un puesto entre las variantes.

Ricardo Gareca, en el partido entre Chile y Panamá (Foto: Photosport)

Conseguir el choque ante los caribeños fue, por cierto, una muestra concreta de respaldo a la gestión del entrenador: febrero no figura en el calendario de amistosos de la FIFA, por lo que había que extremar esfuerzos para conseguir rival e incluso para juntar a los jugadores: los clubes no están obligados a cederlos. Por esa razón, no hubo llamados para jugadores que militaran en el exterior.

Viajó menos

Gareca pasó buena parte de la antesala a la nómina en Juan Pinto Durán. Como suele pasar cuando está en el país, llega al complejo en que funcionan las selecciones a primera hora, manejando su vehículo, proveniente de su residencia, en el exclusivo sector San Damián. Ahí, se reúne con sus colaboradores. Al menos con lo que residen en Chile, pues hay un grupo que tiene base en Buenos Aires.

El Tigre ha buscado dar muestras de preocupación y actividad, considerando el flanco que se abrió el año pasado, cuando sus permanentes viajes a Argentina, con motivos personales, justo cuando la Roja atravesaba por sus momentos más angustiosos, le pusieron en la mira. No solo por los frecuentes desplazamientos. También por la prolongada estadía fuera del país, que en algunos casos llegó a acercarse a las dos semanas. Esas veces, sin embargo, el entrenador siempre se defendió aduciendo que se había mantenido en contacto con su equipo de trabajo. En otras palabras, que solo había cambiado la base para realizar sus tareas.

En Quilín, de hecho, da vueltas un dato: que el exdelantero agotó los pasajes que contemplaba su contrato durante los primeros meses de su gestión al mando de la Roja.

En el receso posterior al choque frente a los llaneros, igualmente, Gareca salió en un par de ocasiones del país: fue a la capital argentina y también a Perú, donde aún mantiene intereses que vigilar. Ahora, en cambio, tiene que concentrarse en lo realmente importante: sumar los puntos que la Roja necesita para clasificarse a la cita planetaria.