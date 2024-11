Un empate que no sirve de nada: la Roja queda en cero ante Perú por la falta de gol y de ambición

El Clásico del Pacífico apareció en el horizonte de la selección chilena como la última oportunidad para reinsertarse en la pelea por clasificar a la próxima Copa del Mundo. En estricto rigor, en la búsqueda del séptimo puesto que entrega el repechaje, que es la aspiración real de Chile en este momento. El imponente Estadio Monumental de Lima fue el escenario de un empate sin goles ante Perú, resultado que sirve poco y nada. La montaña sigue igual de empinada.

Había necesidad y urgencia en ambos lados. No existía margen para peruanos y chilenos. Si había un derrotado, era prácticamente el final del sueño mundialista. “Sabemos lo que nos estamos jugando. Es una final”, manifestó Ricardo Gareca en la previa a su retorno al país donde se convirtió en un héroe nacional, al clasificar a un Mundial luego de 36 años. Las cosas del destino hicieron que un 15 de noviembre, justo siete años después de certificar el pase a Rusia 2018 con la Bicolor, el Tigre desembarcara en territorio limeño pero con el buzo del rival.

Chile llegó al partido como el peor visitante de las Clasificatorias 2026: cero punto de 15 posibles. Y con un gol anotado (a Uruguay). Con ese mal antecedente, había que rescatar algo del recinto de Universitario. Si bien Gareca no alteró la típica estructura táctica que lo ha acompañado desde su etapa en Perú, le dio matices con otros interpretes. Un detalle no menor: ratificó el once que practicó toda la semana. Fue de más a menos.

Arturo Vidal pasó de cortado a titular y capitán. Fue el retorno del King a la Roja, asumiendo el rol de líder ante la carencia de referentes que ha exhibido el equipo durante el proceso. El campeón con Colo Colo, quien no jugaba por Chile desde el 12 de septiembre (cuando se lesionó ante Colombia), fue por el centro en el mediocampo, detrás de Eduardo Vargas.

Insospechadamente, toda vez que se trata de los colistas de la tabla, el arranque fue abierto, con ocasiones en las dos áreas, aunque la sensación era que la Roja estuvo más cerca de romper con la resistencia de la zaga incaica. Acá se cruzaron dos fenómenos. Por una parte, Chile mejoró ostensiblemente su capacidad de generar opciones de gol. El primer tiempo fue mucho más prolífico en esa materia que todo lo que se hizo en Colombia. Pero por el otro lado, quedó de manifiesto la escasez anotadora del cuadro nacional. La falta de concreción es uno de los problemas que enfrenta la Selección y que se han vuelto crónicos.

Minuto 6 y un remate de Vicente Pizarro es contenido por el portero Cáceda. En la acción siguiente, se lo perdió Rodrigo Echeverría, tras una recuperación en campo rival. El inicio era prometedor. La disposición de Chile provocó que Alexander Aravena y Diego Valdés jugasen muy abiertos. En el caso del ex Católica, era casi un segundo lateral derecho, preocupado por la proyección de Luis Advíncula.

No hay gol

A la hora de la elaboración, Chile era un equipo lento, pausado. Cuando se acercó con peligrosidad en el área rival, lo hizo con ataques directos o bien rompiendo por el medio. La llegada más clara sucedió en los 34′, a través de un contragolpe, encabezado por Aravena. Entre el hombre de Gremio y Valdés no deciden bien y una opción concreta para el 1-0 termina en el tacho de la basura. La Selección cerró el primer tiempo con el 61% de posesión y 9 tiros totales.

En partidos de este tipo, con la complejidad que tienen las Eliminatorias, no aprovechar las instancias que se generan puede ser un pecado, que terminan costando resultados. El complemento no tuvo el mismo ritmo que la primera mitad. Si bien Chile contó con aproximaciones, como un disparo de Vidal en los 49′, se empezó a notar el agotamiento. Además, Perú se fue animando, con el trabajo de Sonne y Advíncula, por derecha e izquierda.

El reloj corría y se hacía evidente que la Roja requería modificaciones. Se hacía necesario refrescar el equipo (y las ideas), de mitad hacia arriba. Aravena fue más un volante que un atacante. Pasaban los minutos, el empate no servía de nada y el cuerpo técnico de Gareca no se decidía a mover el tablero para tratar de ganarlo. Excesiva cautela o falta de ambición. Faltaba la dosis necesaria de atrevimiento, sobre todo si el Mundial se ponía en juego, con la necesidad de un Chile colista. Los ingresos de Pavez y Mora, en los descuentos, resultan inexplicables.

En el añadido, los temores afloraron por una torpe falta penal de Mora sobre Lapadula. El árbitro Sampaio cobró penal, pero luego se revisó en el VAR y el ariete estaba adelantado. Literalmente, un suspiro limeño.

El equipo nacional se va de la capital peruana con una igualdad que ayuda poco en su interés de llegar al séptimo lugar. La Roja sigue en el fondo de la tabla. Ahora la obligación se traslada al encuentro del martes contra Venezuela. Ahí no sirve otra cosa más que ganar.

Ficha del partido

Perú: C. Cáceda; A. Corzo (87′, J. Rivera), M. Araujo, A. Callens; A. Polo, O. Sonne (86′, R. Garcés), W. Cartagena, S. Peña (77′, E. Flores), L. Advíncula; A. Valera (77′, P. Quispe) y P. Guerrero (63′, G. Lapadula). DT: J. Fossati.

Chile: B. Cortés; F. Loyola, G. Maripán, P. Díaz, G. Suazo; R. Echeverría, V. Pizarro (90′+5, E. Pavez); A. Aravena, A. Vidal, D. Valdés; y E. Vargas (90′+5, F. Mora). DT: R. Gareca.

Goles: No hubo.

Árbitro: W. Sampaio (BRA). Amonestó a Corzo, Cartagena (P); Loyola, Vargas (CH).

Estadio Monumental de Lima. Asistieron 60 mil personas, aprox.