Un recuerdo con Marcelo Bielsa como DT: cómo le ha ido a la Roja ante Perú en el Monumental de Lima

La Roja vuelve al estadio Monumental de Lima tras 15 años. El 29 de marzo de 2009, la selección chilena visitó a Perú el recinto de la zona este de la capital del país vecino. Desde entonces, todos los enfrentamientos allá fueron en estadio Nacional. Antes también. El único recuerdo data de hace más de una década y con Marcelo Bielsa como entrenador de Chile. Los números para el combinado Bicolor en este reducto no son favorables. En total, los del Rimac acumulan un 46,67 por ciento de rendimiento siendo locales en el coliseo de Universitario de Deportes.

En el encuentro válido por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, la Selección formó con Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Waldo Ponce, Roberto Cereceda; Carlos Carmona, Jean Beausejour; Matías Fernández; Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Mark González. Fue victoria por 3-1 para el Equipo de Todos. Ingresaron en el complemento Pablo Contreras, Rodrigo Tello y Marco Estrada. Los goles fueron obra de Sánchez (2′), Suazo (32′) y Fernández (70′). En aquellas clasificatorias, el Chupete, que sigue activo en el fútbol, hoy en San Luis de Quillota, fue el goleador, con 10 anotaciones.

Alexis Sánchez anotó el primer gol en la victoria de Chile ante Perú en 2009. Foto: Photosport

“Chile queda segundo tras histórica victoria 3-1 en Perú y se acerca al Mundial de Sudáfrica”, tituló La Tercera, tras la victoria de la Roja. Finalmente, el equipo de Bielsa logró la clasificación a la cita planetaria en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de Brasil.

Un rendimiento irregular

La primera vez que Perú fue local en el Monumental fue el 2 de junio de 2001, ante Ecuador, por las Eliminatorias rumbo a Corea-Japón. La victoria se la quedó la visita por 1-2. El primer triunfo peruano ahí recién vino a llegar el 2007, en un amistoso ante Bolivia. Por los puntos pudieron ganarle a Venezuela, en 2008, por la cuenta mínima. En el proceso a la cita planetaria llevada a cabo en África, jugaron varios duelos en aquel reducto. Luego sus presentaciones han disminuido.

La formación de la Roja en el estadio Monumental de Lima en 2009. Foto: Photosport

Entre 2009 y 2017 no disputaron ningún partido en ese recinto. Rumbo a Rusia 2018, vencieron a Bolivia (2-1). Ahora, en el proceso a Estados Unidos, México y Canadá 2026, vuelven. Sin embargo, este retorno es obligado. El partido coincide con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se está llevando a cabo en Lima y también con algunas manifestaciones en el centro de la ciudad.

Desde el plantel peruano intentan bajarle el perfil al cambio en la localía. “Todavía no comprendo por qué no jugamos en el Nacional, pero jugamos en un gran estadio como este de aquí. Hay que hacer respetar la localía. He leído que estará lleno. Es algo muy importante para nosotros y nada, jugamos en casa”, indicó el delantero Gianluca Lapadula.