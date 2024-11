Con el DT apuntado y un escándalo federativo a cuestas: la crisis que sacude a Perú a horas de recibir a la Roja

Perú llega en un momento complejo al enfrentamiento ante la Roja. Casi tan malo como el presente de la propia selección chilena. El elenco bicolor posee seis unidades. Una más que Chile. En la antesala, se ve como el duelo entre los dos peores elencos del concierto subcontinental. En la federación del Rimac, de hecho, mantienen a Jorge Fossati porque no tienen dinero para sacarlo y debido a su crisis interna. Aunque, a diferencia de lo sucedido con Gareca, la doble fecha pasada le dio un impulso para continuar, ya que logró imponerse frente a Uruguay, en Lima. “Estamos entre los equipos menos fuertes; hay que ubicarse, y Chile también. Somos rivales directos, junto a dos o tres selecciones más. No tengo la menor duda de que será un rival durísimo. Tienen jugadores de calidad y la capacidad de Ricardo (Gareca), quien ha demostrado su habilidad en muchas partes del mundo e inspira respeto”, señaló el DT incaico durante las últimas horas.

En la FPF, Juan Carlos Oblitas, pidió calma en medio del mal momento deportivo. Prefieren llevar con calma el mal momento, porque ya rompieron un contrato en medio del proceso clasificatorio cuando sacaron a Juan Reynoso. Aunque dos derrotas podrían aumentar el desgaste que existe sobre su figura en Perú. La escuadra albirroja cerró la primera rueda con tan solo una victoria. La mencionada ante la Celeste. Es, de momento, el único equipo al que la Roja le ha podido ganar en el proceso que lleva a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fossati es cuestionado en Perú.

Pensando en el enfrentamiento de este viernes, la selección local ha probado en cancha con Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Alexander Callens, Luis Abram; Wilder Cartagena, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Miguel Trauco; Alex Valera y Gianluca Lapadula. El promedio de edad de esta formación es de 31,7. Un reflejo del instante que viven en la nación vecina. Algo que arrastran desde el proceso del Tigre allá: no han podido rejuvenecer su plantel. Sin ir más lejos, el la última convocatoria destaca el retorno de Guerrero, que ya tiene 40 años. En su listado aparecen nombres clásicos de la última década, como Gallese, Araujo, Callens, Advíncula, Abram, Trauco, Lapadula, Corzo, Zambrano, Polo o Flores. Todos futbolistas veteranos. Muchos que, incluso, compitieron en la Copa América 2015.

Como suele suceder en estos enfrentamientos, en Perú no dudaron en emplazar directamente a Arturo Vidal tras los dichos que dio en su retorno a Juan Pinto Durán. “Es un partido muy importante. Es un clásico, entonces sabemos lo que es. Lo que le puedo decir a Vidal es que acá lo esperamos. Sin problemas. Nos estamos entrenando y preparando de la mejor manera. Será un buen partido. Me motiva el partido. No es la primera vez que me pasa que no tengo buenos números y no tengo ningún problema en trabajar para mejorar eso”, apuntó Lapadula. ¿Qué había dicho el volante chileno? “Ellos necesitan ganar también. Este partido va a ser una guerra. Nos estamos preparando bien y no tenemos miedo”, fueron las palabras que hicieron ruido dentro del rival.

Por otro lado, el delantero peruano-italiano también se refirió a su relación con Gareca. “A Ricardo le tengo un gran cariño. A él y a todo el cuerpo técnico, pero eso se deja fuera de la cancha. Los sentimientos quedan fuera del campo. Me da placer verlo otra vez, pero nada más. Hay posibilidades de llegar al Mundial. Faltan muchos partidos y los números dicen que hay posibilidad. Es algo que tenemos que creer y creo que es importante enfocarnos en cada partido. Yo no quiero ver lo que hay después, solo lo que sucederá el viernes”, señaló.

Con un escándalo a cuestas

Tras su eliminación de la Copa América, Perú igualó ante Colombia, perdió contra Ecuador, venció a Uruguay y fue goleado por Brasil. Eso en el contexto de las Eliminatorias. En esta doble fecha, además de recibir a Chile, deben visitar a Argentina. Los cálculos que sacan en Lima indican que necesitan los seis puntos para soñar con el alza en la segunda rueda. Una visión quizás muy optimista.

Además, en la FPF viven días oscuros. El 7 de noviembre, el presidente de la federación, Agustín Lozano, fue detenido. Además del mandamás, fueron arrestados otros directivos y funcionarios. En la lista figuran Sabrina Martín, Joel Raffo, Jean Robilliard, Norma Alva, Freddy Salazar, Karen Mandriotti, Juan Quispe Cáceres, Humberto Miñán, José Carlos Isla y Franklin Chuquisuta. A todos se les acusa de formar parte de una organización criminal denominada “Los Galácticos”, a quienes se les atribuyen diversos delitos como fraude, corrupción, lavado de activos por el uso indebido de los recursos de la federación. Este miércoles, ocho oficinas de empresas vinculadas a la investigación contra Lozano fueron allanadas.

En Perú ya anticipan que la Conmebol les quitará la organización del próximo Sudamericano Sub 20 producto de la inestabilidad actual en la FPF. El presidente interino es Arturo Ríos.