Paulina Vodanovic (PS) descarta responsabilidad de Boric en fallida compraventa de casa de Allende

La timonel y senadora del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, descartó que el Presidente Gabriel Boric tuviese alguna responsabilidad en la frustrada compraventa de la casa de Salvador Allende.

La operación ha provocado la salida de dos ministras de gobierno -la nieta del exmandatario Maya Fernández (Defensa) y Marcela Sandoval (Bienes Nacionales)- y la destitución de la senadora Isabel Allende Bussi. La hija menor del expresidente será destituida de su cargo una vez que el Tribunal Constitucional de a conocer el fallo, que según ha trascendido, determinó que la legisladora infringió la Constitución al ser partícipe de la fallida compraventa, debido a que la ley fundamental prohíbe que los parlamentarios celebren contratos con el Estado.

Adicionalmente, el episodio provocó un quiebre al interior de la alianza de gobierno. El Partido Socialista ha recriminado al Frente Amplio “una cadena de errores, de desprolijidades que terminaron con la salida de una senadora”, según sinceró el viernes la propia timonel de la tienda de Paris 783.

La senadora Isabel Allende. Foto: Dedvi Missene.

A tres días de la determinación del TC, la líder de los socialistas conversó con Chilevisión Noticias sobre lo ocurrido. En la entrevista, la parlamentaria aseveró que “es muy inmerecido todo esto, porque evidentemente que aquí hubo personas que debieron prever esta situación , que pudieron haber advertido, claramente no lo hicieron, ya el resultado está y el daño está hecho”.

“Es lamentable lo que ocurrió, por cierto, hemos sentido a lo mejor poco afecto de compañeros, creo que se ha ido también reparando aquello, hemos tenido muchos mensajes, en fin”, añadió.

La senadora también negó que en vista de lo sucedido el PS se retire del gobierno. “Evidentemente, nosotros somos un partido que, la característica que describe la gente respecto al Partido Socialista es que es un partido responsable, y vamos a seguir siendo responsables. Nosotros no vamos a hacer berrinches”.

"Guardia Vieja", la casa de Salvador Allende que el gobierno pretendía convertir en un museo.

“Entiendo la reacción inmediata, pero la verdad es que como partido nosotros tenemos una conducta, lo dijimos en la declaración, estamos en un proceso que calificamos de reflexión, pero que tiene que ver con cuál es el destino, qué es lo que le vamos a ofrecer al país, cuáles van a ser nuestras alianzas, cuál es el proyecto del país en el futuro (...) Es un trabajo más bien reflexivo de contenido, no de chantaje, no de retirarse, no de patear la mesa, porque realmente creo que la gente no valoraría algo así”, aclaró.

En ese sentido, desestimó que el Presidente tuviera responsabilidad alguna: “No, porque la verdad es que esto pasa por el Presidente al tomar una decisión política. Cómo se ejecuta esa decisión política evidentemente no es responsabilidad del Presidente”.

Respecto a la responsabilidad de la senadora al respecto, Vodanovic aseveró: “Es que ahí entramos en la caza de brujas, en la búsqueda de responsabilidades. Por cierto, todos podemos hoy día, como dicen con el diario el día lunes, mejorar aquello. Lamentablemente aquí, creo yo, no se advirtió algo que es bastante evidente y que todos los abogados debiéramos saberlo (...) No es el ánimo nuestro perseguir personas, pero sí a mí me parece que la administración pública, los funcionarios públicos tienen que responder”.

Vodanovic, quien expresó su molestia con el silencio que guardó el Presidente en las primeras horas tras conocerse el fallo, reveló que finalmente el Mandatario se comunicó con ella. “Lamentablemente se filtra todo, pero me llamó”, reconoció en conversación con Estado Nacional de TVN.

El Presidente Gabriel Boric. Foto: Presidencia de Chile.

Candidaturas del oficialismo

La parlamentaria también tuvo palabras para las precandidaturas presidenciales que tiene el oficialismo. En particular, sobre el respaldo que han entregado reconocidas figuras socialistas -entre ellas la senadora Allende- a Carolina Tohá, la abanderada del PPD, a contrapelo de lo expresado por el comité central del PS que determinó que el partido presente una candidatura propia.

“Esa es la discusión que vamos a dar en los próximos días. Se está dando internamente, hay un ánimo de conversar y de dialogar dentro del partido y se va a tomar la decisión que corresponda conforme a ese diálogo”, respondió la senadora.

La precandidata del PPD Carolina Tohá. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

Respecto de los candidatos del Frente Amplio y del Partido Comunista, el diputado Gonzalo Winter y la ministra Jeannette Jara, Vodanovic afirmó: “Me parece que es importante que los partidos tengan su variedad de candidaturas”.

“Creo que es precisamente lo que buscamos, que haya una primaria participativa amplia, que tenga estas bases programáticas que nos den la posibilidad de que cada uno de los que participan adhieran a ella de manera tal que el que resulte ganador cumpla con aquello. Esto es un compromiso, no es simplemente ir a todos a competir y si gana otro después que no lo apoyemos. Esto tiene una vertiente de obligatoriedad y de compromiso político”, acotó.