Gareca pasa a la cancha: los secretos de la pizarra del Tigre para mantener con vida a la Roja en la visita a Perú

La Roja está a dos días de volver a las canchas. Ricardo Gareca tiene una obligación. Un ultimátum que le puso el propio Pablo Milad. Debe rescatar por lo menos cuatro puntos en la doble fecha eliminatoria. El primer partido es ante Perú, en Lima. Pensando en ese duelo, el Tigre ya ha probado formaciones. Lo hace intentando dejar atrás todas las complicaciones que ha tenido en la última semana. Cómo suele ser costumbre en el último tiempo, la Selección no tiene el contingente que el DT esperaba. De la convocatoria original, ya son cuatro los futbolistas que no estarán. El problema más grave es, en todo caso, de fondo: Chile sigue hundido en la tabla y no tiene victorias de la mano del estratega.

El entrenador no tendrá a Williams Alarcón, Darío Osorio, Erick Pulgar y Marcelo Morales. De emergencia convocó a Erick Wiemberg y Arturo Vidal. Con todos esos movimientos, el Tigre comenzó los entrenamientos. El martes ya se empezaron a vislumbrar las formaciones. El once no varía, pero si los sistemas. La pizarra del entrenador tiene a Cortés, Loyola, Díaz, Maripán, Suazo, Echeverría, Vidal, Pizarro, Valdés, Vargas y Aravena.

En la formación destacan los retornos de Paulo Díaz, Gabriel Suazo y Vicente Pizarro quienes no actúan desde la derrota ante Bolivia. Una de las novedades es Alexander Aravena, que no ha jugado nunca en el proceso de Gareca. Solo estuvo en la banca en los amistosos contra Albania y Francia. Además, lógicamente, la inclusión de Arturo Vidal, que deja atrás sus conflictos con el entrenador y recibió su primer llamado del año.

Arturo Vidal y Eduardo Vargas asoman como titulares ante Perú. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Una de las alternativas que practicaron estos nombres es un 4-3-1-2. La zaga línea defensiva está clara. En la parte media también hay certeza, con Pizarro oficiando como volante defensivo y Vidal con Echeverría como interiores. Cambian los movimientos del ataque. Esta opción ofrece a Diego Valdés como hombre libre detrás de los delanteros, que serían Eduardo Vargas y Alexander Aravena. El otro dibujo que utilizó Gareca, con los mismos 11 futbolistas, es un 4-2-3-1. Esa chance tiene a Eduardo Vargas como único hombre en punta. Detrás de él irrumpen el Monito y la figura del América, acompañados por el Rey, que puede llegar a posiciones ofensivas. Pizarro y Echeverría, aquí, aparecen en la misma línea.

El exjugador del Bayern Múnich fue la principal sorpresa de la semana en Juan Pinto Durán. De hecho, ya ha limado las asperezas con el cuerpo técnico. “Quise volver antes y no se dio. Hablamos. Aclaramos las cosas. Con los chiquillos igual. El ambiente está bueno. Todos pensamos que lo importante es la Selección. Con los chiquillos nunca he dejado de hablar. La amistad es de siempre. Son todos jóvenes. Los conozco desde que empezaron. Les toca hacerse cargo de la Selección y me gustaría ayudarlos. No verlos desde afuera”, señaló este martes. “Seguramente tuve palabras en que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No soy el que esconde las cosas”, dijo también.

Un ataque nuevo

Durante todo su proceso, Ricardo Gareca les ha dado protagonismo a Víctor Dávila y Darío Osorio. Ambos resultaban inamovibles para el DT. Lo mismo con Eduardo Vargas. Pese a que Chile anota poco, el Tigre ha insistido en esa propuesta. Ahora se ve obligado a cambiar, por las lesiones de sus predilectos. Ante Perú, Aravena será una de las inclusiones. El formado en la UC no venía siendo considerado en la Selección. Sin embargo, lleva siete partidos seguidos como titular en Gremio. En esos ha marcado dos goles y dado una asistencia. Comienza a consolidarse en el Brasileirao.

Diego Valdés, por otra parte, ha tenido un semestre intermitente. Entre lesiones y buenas actuaciones con el América. En la Roja no termina de consolidarse. Pero para el seleccionador, cuando está en condiciones, es titular. Ante Brasil y Colombia jugó. Antes se había perdido los duelos ante Argentina y Bolivia, también la Copa América. En todos esos duelos fue baja.

Eduardo Vargas, quien será la punta de lanza, es fijo. Pese a que no juega siempre, al DT le da lo mismo su presente en el Atlético Mineiro. Luego de la última doble fecha, solo actuó en tres encuentros. En uno fue titular. El saldo es de un gol, ante Internacional de Porto Alegre.

Como alternativa también asoma Felipe Mora. El ex Universidad de Chile, de hecho, fue el primer futbolista que se sumó a las prácticas. Lo hizo una semana antes que el resto, ya que finalizó su temporada en la MLS. “Hay grandes jugadores en la delantera de Chile, nos ha costado en el último tiempo, pero está la calidad. El equipo se ha creado ocasiones, falta convertirlas. Este puesto es así”, señalaba en sus primeros entrenamientos en Juan Pinto Durán. Ante Perú será suplente.