Director de Educación Pública valora suspensión de movilización en Magallanes: “Nos deja ante una gran responsabilidad”

Luego de conocerse la determinación por parte del Colegio de Profesores de Magallanes de deponer el paro de los docentes del Servicio Local de Educación (SLEP) de la región, el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, valoró la determinación por parte del magisterio y enfatizó en la importancia de lograr recuperar los aprendizajes de los alumnos afectados tras más de un mes de movilización.

Desde el gobierno se había colocado como plazo fatal el lunes 7 de abril. Sí en aquella fecha no se deponía la movilización, anunciaron que los docentes que no retomaran actividades no recibirían pago por días no trabajados.

Así las cosas, el encargado del funcionamiento de los SLEP a nivel nacional se refirió a la situación a través de una carta enviada a El Mercurio. Resaltó sobre la determinación de los profesores que “se trata de un hecho que, lejos de ser motivo de satisfacción, nos deja ante una gran responsabilidad institucional y colectiva ”.

Foto: Paul Plaza/Aton Chile

Enfatizando que “el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes no puede suspenderse”, Egaña detalló que ahora buscarán recuperar los aprendizajes y “reconstruir confianzas”.

“Desde la Dirección de Educación Pública haremos todos los esfuerzos para acompañar ese proceso, mejorar las condiciones laborales de los docentes y fortalecer la gestión del sistema, que está funcionando en todo el país y debe seguir haciéndolo”, explicó.

Críticas desde el gobierno y respuesta del Colegio de Profesores

Las conversaciones entre el gobierno y el magisterio resultaron bastante complejas. La movilización por parte de los profesores de los SLEP de Magallanes estaban centradas principalmente en una mejora en las condiciones salariales.

Mientras tanto, desde el gobierno enfatizaron que el Ministerio de Educación no cuenta con los recursos financieros para aumentar el sueldo de los profesores .

Manteniendo esa línea, durante la semana el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, enfatizó que su deber era resguardar el derecho a la educación y que si no se regresaba el lunes 7, finalmente no se podrían reprogramar clases después del 31 de diciembre.

Además, respondiendo a las críticas por parte del Colegio de Profesores, indicó: “Yo podría argumentar a la inversa de que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver porque no hay recursos para resolverlo”.

En la foto, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Foto: Dedvi Missene

La respuesta por parte de Cataldo no fue bien recibida desde el gremio. El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que eran “declaraciones muy agresivas, muy destempladas y totalmente fuera de lugar”.

“ Cuando él habla de chantaje está emitiendo dichos inaceptables y además es algo muy sorprendente que es ese el discurso de la derecha dura de este país. El ministro, está bien, tiene que relacionarse con ese sector político y a veces, para sacar adelante leyes, tiene que dialogar con ellos y llegar a acuerdo, pero otra cosa es que empiece a utilizar el lenguaje de ellos”, criticó Aguilar.

En la foto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

El líder gremial mostró su preocupación por las declaraciones de Cataldo, explicando que “tensiona la relación con el magisterio”.

“No puede él poner en duda, poner en entredicho, el derecho a movilizarse cuando hay razones para ello y no puede usar epítetos tan duros, tan propios de la derecha más recalcitrante de este país, en circunstancias que se supone representa un gobierno que es pro trabajadores y que tiene conciencia y sensibilidad social”, explicó.