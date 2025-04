Profesores de Magallanes deponen parcialmente paro y responden a Cataldo: “Si alguien tiene como rehenes a los estudiantes, es el Estado”

En el marco de la paralización de los profesores del Servicio Local de Educación (SLEP) de Magallanes, que se extiende ya por un mes, esta jornada el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, reiteró que el Estado carece de los recursos para aumentar el sueldo de los docentes -una de las principales demandas de los profesionales-, y calificó a la movilización como “un chantaje” de los educadores, que “pone a los niños como rehenes” frente a una demanda sin solución.

Cabe recordar que el pasado miércoles, y tras una jornada de votación, los docentes rechazaron las propuestas acordadas con el gobierno durante reuniones de trabajo y decidieron mantener el paro docente, en demanda de mejoras salariales. Ante esto, desde el SLEP indicaron el jueves que los docentes que no retomen las clases este lunes 7 de abril, no recibirán pago alguno por los días no trabajados durante la paralización.

Y aunque Cataldo afirmó que desde el Mineduc están dispuestos a continuar las conversaciones, destacó que la fecha de este lunes es final, porque más allá ya no es posible recuperar las clases.

Tras este ultimátum, desde el Colegio de Profesores acusaron al gobierno de “amedrentar” a los docentes movilizados, a lo que Cataldo respondió que “podría argumentar a la inversa, que la movilización es un chantaje, porque pone a los niños como rehenes frente a una demanda que no ha logrado resolverse y no se va a resolver, porque no hay recursos para resolverlo”.

Docentes acusan falta de autocrítica del Mineduc

En este escenario, desde el directorio regional del Colegio de Profesores respondieron esta tarde a las palabras del titular del Mineduc.

“Las recientes declaraciones del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, demuestran no solo una falta de respeto hacia el profesorado, sino también una alarmante falta de autocrítica sobre el rol que el propio gobierno ha jugado en esta crisis”, afirmaron los docentes.

“Señalar que la movilización docente es un ‘chantaje’ y que ‘pone al niño como rehén’ es una burda estrategia para desviar la atención de la verdadera causa del conflicto: el abandono y la precarización sistemática de la Educación Pública”, agregaron desde el magisterio.

Más aún, enfatizaron en que “si alguien ha tomado como rehén a los estudiantes, es el propio Estado, que durante décadas ha ignorado las demandas del magisterio, permitiendo escuelas sin infraestructura adecuada, falta de recursos pedagógicos y condiciones laborales indignas para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones”.

Asimismo, indicaron que “lo que el ministro Cataldo intenta disfrazar de chantaje, en realidad, es la única herramienta legítima que nos queda frente a la sordera del gobierno: la movilización. Los profesores no paralizamos por capricho, sino porque hemos agotado todas las instancias de diálogo y seguimos recibiendo promesas vacías. Exigir condiciones dignas para enseñar no es una extorsión; es una necesidad urgente”, destacaron.

Sobre las palabras de Cataldo de que la demanda de los docentes no puede ser resuelta, desde el Colegio de Profesores indicaron que el el Ministerio de Educación el llamado a resolver la crisis. “Entonces, es su responsabilidad, y no la del profesorado, que los niños y niñas sufran las consecuencias de su inacción”.

Retorno a clases

En este contexto, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, señaló a La Tercera que tras sostener una reunión esta jornada, parte de los docentes decidió retomar las clases este lunes, ya que a muchos educadores no pueden enfrentar el no pago de sus salarios anunciado desde el SLEP, aunque destacó que seguirán movilizados para lograr respuesta a sus demandas.

“El día lunes, yo diría que la mitad vuelve parcialmente a trabajar, netamente por un problema de remuneraciones. Ningún bolsillo aguanta más sin sueldos”, manifestó.

“Esa fue la decisión que se tomó, no podemos tener a las bases con un estado emocional que dificulte su salud, por lo tanto las bases decidieron volver el lunes, parcialmente, y otros lo harán el día martes”, agregó la dirigenta.